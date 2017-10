Concordienses desaparecidos: analizan cenizas halladas dentro de la camioneta

El Dr. Francisco Ramos, fiscal de los tribunales de Santo Tomé (Corrientes), brindó detalles de la marcha de la investigación por la búsqueda de César Miño y Sergio Quintana. Contó cómo se encontró el vehículo y las pericias que se realizan.El funcionario judicial admitió que "fue un choque importante para nosotros, cuando en un campo de la localidad de San Carlos hallan el vehículo totalmente desmantelado y quemado".En ese marco, precisó que "a través de la primera pericia", se pudo establecer que "el incendio data, aproximadamente, entre diez y quince días del hallazgo". Lo que estaría ubicando la destrucción, como mínimo, una semana después que los concordienses fueron vistos por última vez, el 21 de septiembre, en la estación de Servicios del cruce "Cuatro Bocas".Una de las novedades más importantes es que en las últimas horas apareció un testigo, que vive en la zona del hallazgo y que confirma que una noche, "cuando retornaba a su casa tras visitar a su novia, ve un incendio", ubicando el foco a unos 400 metros camino de tierra "pero como en esta zona suelen ocurrir incendios forestales, observó que no se propagaba y entonces no dio aviso a los bomberos".El fiscal Ramos también se refirió a la camioneta "que fue incendiada una vez desmantelada", por lo que, al no descartarse ninguna hipótesis,Más allá de eso, dio indicaciones precisas para que se recurra a todas las herramientas y pericias posibles para ver si en la chatarra "se pueden encontrar restos humanos". Apuntando que, por lo que ya se solicitó que "se hagan las pericias bioquímicas a ver si esas cenizas podrían ser restos óseos".Si bien aclaró que "es algo difícil, porque para que los huesos se vuelvan cenizas tiene que haber muy altas temperaturas". Pero insistió en que "queremos ser rigurosos en la investigación y tomamos todos los recaudos en efecto de poder no dejar nada liberado al azar".Por otro lado, este jueves se estaría realizando un rastrillaje más exhaustivo en los alrededores donde se encontró la camioneta, a la par que "dimos autorización para que los restos se trasladen a la comisaria (de San Carlos)".Por último, aclaró que la policía de Corrientes "tiene la consigna de ubicar el paradero de las personas buscadas". Por lo que en ese distrito "se siguen haciendo los rastreos de las cámaras de aduanas, de algunos mercados donde estuvieron y donde se visualizó a estas personas", concluyendo que más allá del hallazgo del vehículo, "estamos abocados intensamente a la búsqueda". (Diario Río Uruguay)