Caso Maldonado: Investigarán quién filtró imágenes del cuerpo hallado en el río

Desde ayer a la mañana se comenzaron a viralizar imágenes del cuerpo que fue hallado ayer en el Pu Lof de Resistencia en Cushamen y que todavía no se realizó la identificación oficial.



En el juzgado, la difusión de las imágenes provocó enojo e indignación, luego de que se tratara de custodiar al máximo todo lo referido al cuerpo. A ese estado de ánimo, se sumó un llamado de los familiares de Maldonado que le recriminaron a la Justicia lo sucedido y le pidieron que arbitre medidas para preservar la intimidad de la familia en este momento de dolor.



La familia de Maldonado no hizo un reconocimiento del cuerpo de forma oficial, si bien, según da cuenta el diario La Nación, Sergio Maldonado vio el cadáver y observó que tenía varias señas y elementos que lo llevaron a pensar se trataba de Santiago. De todos modos, para tener una prueba fehaciente de que se trata de su hermano, optó por no realizar una identificación oficial hasta tanto una autopsia lo estipule, para comunicarlo a su familia y públicamente.



En ese contexto, la recepción de las fotos que circularon provocó un estado de conmoción y dolor entre los familiares del joven desaparecido.



Asimismo, desde el juzgado creen poder identificar al autor de la filtración, ya que en el lugar donde se tomaron las fotografías del cuerpo sólo estaban el juez Lleral, el perito de la familia Alejandro Inchaurregui y dos miembros de la Policía Federal. (La Nación)