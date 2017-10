Juzgan a un hombre acusado de quemar vivo a su tío y a un amigo

El juicio contra un hombre al que imputan haber prendido fuego a su tío y a un amigo de este en Concepción del Uruguay, comenzó ayer por la mañana. El fiscal Fernando Martínez Uncal acusa a Alberto Julio Perdomo, alias Beto, inspector municipal de esa ciudad, de haber rociado con un líquido inflamable las ropas de una de las víctimas y que el fuego alcanzó también al otro.



El fiscal relató en la apertura que el 15 de julio de 2014, los hechos se produjeron en la vivienda de calle Fray Mocho 317, donde vive el imputado con su familia, y en otra habitación en los fondos donde hacía lo propio su tío Juan Carlos Perdomo de 66 años.



Al parecer Perdomo se encontraba con un amigo al que se identificó como Cristian Taborda de 35 años. En esa instancia el imputado habría prendido fuego a ambos, quienes posteriormente murieron a raíz de las lesiones recibidas.



Según el relato, Alberto Perdomo se apersonó en la habitación e increpó a los presentes por el ruido que provocaban; discutió con Taborda, roció sus ropas con un líquido y le arrojó un diario encendido o una mecha. Taborda salió corriendo y su tío, que se encontraba en la cama, también comenzó a quemarse. Al sacarlo Alberto Perdomo se quemó el brazo.

El acusado declaró y negó los cargos, diciendo que su tío era también su padrino y un padre para él; que todo sucedió cuando él forcejeó con Taborda que cayó sobre el fuego que había encendido. Allí se produjo una explosión y él mismo fue arrojado dos metros afuera del cuarto.



Los dichos del acusado

Alberto Perdomo recordó que ese día "era domingo. Día del Padre. Me levanté para ir al baño y escuché ruidos: mi tío estaba con amigos. Cuando me iba a acostar otra vez, escuché a dos que salían por el pasillo hacia la calle y decían: "vámonos que se van a matar estos dos". "Voy a la puerta de la pieza de mi tío y digo: "Carlos, ¿qué está pasando? "Y él me responde: "este me quiere matar". Taborda estaba sentado a la izquierda, bebiendo. Yo no lo conocía. Mi tío era pintor de autos y tenía thinner, nafta. Había fuego encendido en el suelo, no en el hogar. Mi tío estaba acostado con la cabeza hacia el fuego. Él tomaba alcohol puro -aclaró-, así como venía. Yo tenía una buena relación con él. Mi tío se había separado hacía diez años y se había echado al abandono. Divagaba. Yo tengo un matrimonio, cuatro hijos y cuatro nietos; doce años de trabajo en la Municipalidad. Nunca tuve problemas con nadie. Cuando escucho "te voy a matar" me voy a ver qué pasa. La habitación no tenía puerta. Taborda me dice, ¿vos quién sos?". Yo soy el sobrino, el dueño de casa", le respondo y él me "pecha". "Tomátelas de acá", me dice y yo trato de sacarle la mano. Cuando él me quiere empujar, yo lo empujo y él cae hacia el fuego y ahí algo explota. La explosión me tiró dos metros atrás. Veo que Taborda se prende fuego, mi tío grita: "me estoy quemando". Lo arrastro afuera y lo reanimo. Yo también me quemo el brazo. Se levanta mi hijo que es policía y hacía media hora que se había acostado. Tiré algunos baldazos de agua de un pozo ciego, para apagar el fuego. A mi tío se lo llevó la ambulancia al hospital y a mí un patrullero. ¿Qué hice mal? ¿Ir a salvar a mi tío? ¿Quiénes estaban alcoholizados? Ellos. Me hicieron el análisis a mí. Llevo una vida de laburo, siempre di la cara, jamás me escondí. Solo me dedico a vivir mi vida a cuidar a mis nietos. Me incomunicaron y estuve 90 días preso en mi casa".



Los policías que tomaron intervención

Declaró luego el oficial Juan Manuel Prado, quien recordó que llegó al lugar del hecho con la patrulla de la Comisaría Segunda y relató que Juan Carlos Perdomo le dijo que su sobrino lo quemó a él y a un amigo. Relató también que estando en el lugar se escuchó que pedían la policía para la estación de servicio Jairala, donde había otro quemado: Taborda.

Declaró luego el comisario principal, Fabio Buschiazo, quien manifestó que se fue del lugar hacia lo Jairala con el chofer Reymundo y allí encontró a Taborda, quien le dijo que un pariente de su amigo lo había prendido fuego. "El padre del Milico ?o del policía- me prendió fuego", le habría dicho.



Reymundo dijo que estaban en la estación de servicio con Buschiazo, y que ahí encontraron a Taborda que temblaba y se veía quemado. Taborda murió al otro día del hecho y Perdomo falleció días después. Hoy continuará la ronda de testigos y se exhibirá un interrogatorio que el fiscal realizara a la víctima Perdomo.

