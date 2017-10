Recibieron nuevos informes sobre la muerte de mellizos en Villa Elisa

En las últimas horas el fiscal de Colón, Alejandro Perroud, recibió informes de la División Química Forense y Toxicología de la Policía de Entre Ríos, respecto de las muestras obtenidas de las autopsias realizadas a los mellizos de Villa Elisa y de elementos que fueran oportunamente secuestrados en los allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías a solicitud del fiscal interviniente, como ser restos de comida y leche, entre otros.



En ambos casos, trascendió que se halló metabolitos de analgésicos que en se corresponderían con medicación suministrada en el curso de la atención médica.



En la investigación, se tuvo en cuenta un listado importante de medicamentos hallados en el domicilio donde estaban los chicos como así también los que se les suministraron en el hospital durante la atención recibida.



Se explicó que de todos modos el laboratorio no cuenta con la capacidad técnica para detectar otro tipo de sustancias (determinados venenos por ejemplo) por lo cual las muestras serán remitidas a otro laboratorio específico.



A todo esto, restaría esperar el estudio anátomo-patológico, por lo cual (si bien se presume que la muerte pudo deberse a algún tipo de intoxicación) no se descarta alguna otra causa.



Es así que se espera que una vez concluidos estos estudios, los forenses del Cuerpo Médico podrán determinar con certeza la causa concreta de muerte.



El caso



Como se recordará, las criaturas de un año y medio, murieron en agosto pasado en el hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, donde llegaron ya en gravísimo estado, por lo que el fiscal dispuso numerosas medidas de control y periciales, como ser el secuestro de alimentos, mamaderas y otros envases de fluidos y medicamentos del inmueble, para comparación con los resultados toxicológicos que se aguardan para estos días, de manera de determinar que sustancia (si la hubo).



En su oportunidad, en diálogo con el sitio 03442, Perroud, confirmado que la muerte fue por un edema pulmonar, señaló que no es suficiente para saber cómo se produjo y que había que esperar los análisis, fundamentales para el caso, ordenándose en ese momento el secuestro de todo lo que podría ser sospechoso en el domicilio, aclarando que los niños no presentaban síntomas de abandono, desnutrición o malos tratos.