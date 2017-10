Crimen de Ruiz: abogado del joven entendió que " pruebas muestran su inocencia"

Pasó el primer día del juicio oral y público que se lleva adelante a cuatro personas acusadas del homicidio calificado por Alevosía del trabajador jerarquizado del Concejo Deliberante de Paraná, Pedro Ruiz, ocurrido el 8 de noviembre de 2010 en el interior de la casa de calle Ituzaingó 80 de la capital entrerriana.que este miércoles en el debate continuaron produciéndose testimoniales. "Hubo 12 testigos, algunos propuestos por Fiscalía; otros, amigos y compañeros de trabajo de Ruiz y algunos familiares. El debate comenzó a las 9 y culminó a las 16".Respecto de su defendido, aseguró: "Él puede declarar, en cualquier momento, antes de que se clausure el debate".A juicio del abogado "el rastreo de llamadas" realizado en el marco de la investigación, "es lo que lo libera, si es que Fiscalía sostiene que él estuvo presente en el lugar del hecho. Todas las señales de antenas captadas en esta intercomunicación de llamadas que hubo, lo captan dentro de lo que fue su domicilio, con sus padres".Asimismo, el letrado contó que "el domingo posterior al deceso de Ruiz, fue el cumpleaños de su hija menor. Ella le había manifestado a su mamá que quería un celular para escuchar música. Luis tenía un celular de un familiar, que si bien estaba descompuesto y había que arreglarlo, se lo vendía a la mamá de su novia. El contenido de un mensaje de texto era un poco en clave porque era una sorpresa para la chica; además porque no querían que se entere Ruíz, porque tal cual quedó expresado en la audiencia, con el tema dinero, (la víctima del crimen) era bastante complicado".El abogado entendió que en las testimoniales brindadas hasta el momento, "lo que a mi juicio queda establecido es el ambiente intrafamiliar que se vivía. Respecto del hecho en sí, no veo ninguna prueba de cargo para ninguno de los acusados. Algunas testimoniales dan cuenta que Pedro Ruíz tenía algún tipo de amenazas relacionada con su trabajo, hipótesis que en los siete años que duró la investigación y en lo que se está interrogando en el debate, no fue investigada. Yo creo que estamos lejos de que se aclare el hecho"."No hay ninguna prueba que lo vincule a nuestro defendido con el hecho en sí; es más, no sabemos, no se establece qué es lo que se le atribuye a cada uno. Estamos ansiosos por conocer la teoría del caso, cuando lo exponga la fiscalía en los alegatos", puso relevancia.Este jueves, habrá testimoniales de funcionarios policiales que intervinieron en la causa. El viernes habrá más testimoniales y la semana entrante serán los alegatos.El joven "es mayor de edad, está en el último año de la carrera de corredor inmobiliario, estudió relaciones internacionales e inglés; trabaja en forma independiente. Hace su vida, dentro de lo que puede, con normalidad", aseveró Vernengo. Elonce.com.