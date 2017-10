Concordienses desaparecidos: La hipótesis sobre el presunto ajuste de cuentas

La hipótesis sobre el presunto ajuste de cuentas

, uno de los dos concordienses desaparecidos cuando viajaban rumbo a Paraguay, se refirió al hallazgo de la camioneta registrado este lunes en cercanías de la localidad de San Carlos, en el norte de Corrientes, muy cerca del límite con la provincia de Misiones."Me confirmaron que efectivamente era la camioneta de Miño, la policía nos dijo que estaba quemada y destruida como todos sabemos; pero. Encontrar la camioneta fue un adelanto pero no hay nada y a mí me angustia no saber, muchas veces lo digo,", lamentó la mujer anteEn el marco de la investigación por la búsqueda de Miño y Quintana, trascendió una versión por un presunto "ajuste de cuentas" por deudas contraídas con prestamistas de origen sirio-libanés que operan en la Triple Frontera, Uruguayana y Paraguay, dominando en el negocio de cambio de divisas.La supuesta conexión con la "mafia turca", como la llaman, se debería supuestamente a la compra de dólares para convertirlos a pesos y obtener una diferencia de acuerdo a la paridad cambiaria, negocio muy común entre los pasadores, actividad que desarrollaban Miño y Quintana, pero todo está sujeto a las hipótesis de las líneas investigativas que se manejan en la causa después del hallazgo del vehículo incendiado.Al respecto,, ustedes verán cómo está mi casa, hoy (por ayer) se llovió entera, no tenemos chapas y somos muy humildes, nosotros salíamos a la calle tranquilos, no creo esas cosas feas que se están diciendo en las redes sociales", remarcó la mujer.Lo que si Duarte confirmó fue el rumor de que los familiares de Miño fueron consultados por el jefe de Policía, quien les habría preguntado si tenía deudas de dinero con prestamistas. "Llegó a mis oídos esta versión y quiero que me la confirme tanto el jefe de policía como los que investigan. A mí me dijeron que", dijo la mujer."Mi esposo no manejaba plata, sino tendríamos una casa mucho mejor, jamás pedimos prestamos ni créditos; lo que pedimos es que sigan los rastrillajes hasta encontrarlos", refirió.En tanto, la madre de César Miño y sus familiares no quisieron hacer declaraciones y pidieron disculpas porque no tienen novedades. "Lo único que queremos es que los encuentren, porque no sabemos nada y esperamos que tanto el jefe de Policía como el abogado nos informen y que no paren los rastrillajes", expresaron.Por otra parte,y se encuentra de 7 meses de gestación. Ayer confirmaron que cuando recibió la noticia del hallazgo de la camionetaque concluyó en contracciones.Hasta anoche estaba internada en una clínica de Concordia, y los médicos evaluaban un parto inducido.