Juicio por crimen de Micaela: Los fiscales defendieron la investigación

Policiales Condenaron a Wagner a perpetua por la violación y asesinato de Micaela García

Policiales Abogado de los padres de Micaela adelantó que les aconsejará apelar la sentencia

El Tribunal de Gualeguay, integrado por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenó por unanimidad a la pena de prisión de perpetua a Sebastián Wagner por la violación y asesinato de Micaela García, pero otorgó cinco años de prisión para Néstor Pavón por el delito de encubrimiento agravado."El Tribunal considera, en cuanto a la principal imputación que se le dirige a Pavón, los acusadores se han apartado de la sana crítica racional, asignándole a los dichos de Wagner, un peso decisivo que no tiene y han soslayado, elementos probatorios que claramente desvinculan al encausado en relación a esos sucesos", remarcó el presidente del Tribunal según pudo transmitirdesde Gualeguay.Con lo cual, la crítica al proceso de investigación apunta a los fiscales, quienes son los responsables de reunir las pruebas necesarias y aportar los testigos para el juicio.En la defensa a su trabajo, el coordinador del Ministerio Público Fiscal, Dardo Tórtul, y el fiscal de Gualeguay, Ignacio Telenta, anteaclararon que ellos habían hecho una "acusación alternativa" respecto del imputado Pavón."La hipótesis primera era considerar a Pavón como co-autor y la segunda, era que en caso que no se hiciera lugar por parte del Tribunal, una condena por encubrimiento agravado. Por supuesto que a uno le hubiera gustado la hipótesis primera, pero vamos a esperar los fundamentos de la sentencia, analizar el fallo en todo su contexto y charlar con la querella para saber qué pasos darán ellos", explicó Tórtul.Los argumentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de octubre.Respecto de las críticas del Tribunal sobre que la Fiscalía había forzado los testimonios de los testigos a favor de la acusación de la querella, el fiscal Telenta sostuvo: "Mantuvimos una acusación que entendíamos seria y sólida". "No forzamos nada, tanto es así que pedimos la absolución de uno de los acusados", dijo en relación a Gabriel Otero, quien fue absuelto de culpa y cargo.Tórtul y Telenta coincidieron en esperar el fallo integro para conocer sus argumentos y de ahí analizar la materia recusiva, si es que corresponde."Desde el minuto cero hicimos todo a nuestro alcance junto a la Policía y todas las personas que participaron de la investigación, agotamos todos los medios y no quedó ninguna diligencia por realizar para ver si encontrábamos evidencias de cargo. Hicimos las acusaciones con lo que tuvimos y entendimos que era un plexo probatorio más que suficiente", cerró el fiscal Telenta.