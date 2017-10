"Algo se tramó", dijo la hermana de Pedro Ruiz en el inicio del juicio

Comenzó este martes el juicio por el crimen del trabajador jerarquizado del Concejo Deliberante de Paraná, Pedro Ruiz. Al respecto, la hermana de la víctima detalló a: "Quería divorciarse porque ya no era vida la que llevaba ahí adentro, sabiendo que la señora tenía un amante, al que metía a la casa, que comía ahí. De esa forma también tuvo que irse mi madre. A ella la rescató uno de mis hijos porque la habían arrinconado en un dormitorio. No comía con ellos, sino en su habitación".La mujer fue contundente: "Algo se tramó. Qué casualidad que en el día del municipal, siendo él municipal jerarquizado pase eso, cuando no había nadie".Reiteró su pedido: "Espero que se haga justicia". Y graficó exhibiendo una foto: "El nicho de mi hermano ni siquiera tiene una lápida. Hace siete años. De una esposa o familia, si cobró seguro o la pensión, podría haber hecho algo".Sobre la relación con sus sobrinos, reconoció: "Desde al momento en que pasó eso me puse un blindex donde puedo ver, pero me borré los sentimientos, porque sino no podés seguir. Sabés que es tu familia, tu sangre pero está en la duda de lo que pasó. Hasta que no me digan que son inocentes, no existen".