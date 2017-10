Abogado de los padres de Micaela adelantó que les aconsejará apelar la sentencia

Policiales Condenaron a Wagner a perpetua por la violación y asesinato de Micaela García

Jorge Impini, abogado de la familia de Micaela García, antedel Tribunal de Gualeguay que, por unanimidad, condenó a la pena de prisión de perpetua a Sebastián Wagner por la violación y asesinato de la joven, pero otorgó cinco años de prisión para Néstor Pavón por el delito de encubrimiento agravado.", remarcó."Quizás no los convencimos porque ellos hablan de que no logramos certeza, y nosotros consideramos que sí", insistió Impini, al tiempo que indicó:En ese marco, el abogado de los padres de Micaela adelantó que, una vez conocidos los fundamentos, los cuales serán dados a conocer"La parte legal va por un lado, pero los sentimientos de Yuyo y Andrea, por otro", acotó al respecto. Y según indicó, será "respetuoso" de la decisión que tomen: "Si lo cortamos acá o seguimos para adelante", mencionó.Finalmente, se le consultó a Impini por el jury de enjuiciamiento contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi que liberó a Wagner cuando los informes lo desaconsejaban."Esto se debe resolver, no puede ser que estemos seis meses resolviendo un caso que a todo mundo llama la atención por la celeridad de la justicia y no se pueda resolver esta cuestión a la que le están dando un tinte político", apuntó el abogado."Si Rossi actuó conforme a derecho porque la ley se lo permitía,", cerró.