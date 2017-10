Juzgarán al acusado de dale un arma a menor que mató por una tablet

El juez de Garantías Nº 4 Mauricio Mayer resolvió remitir a debate oral y público la investigación que se sustancia para determinar la responsabilidad de Miguel Rosario Vega, alias Chino, de 29 años, acusado del crimen de David Eduardo Torilla, que el 14 de marzo, aproximadamente a las 15.30, recibió al menos cuatro disparos de un arma de fuego calibre 22 largo que le costaron la vida.



Vega será juzgado para determinar su presunta participación en la entrega del arma homicida a un menor, sobrino suyo, quien en un juicio abreviado reconoció ser el autor de los disparos que tuvo como escenario de un conflicto con raíces más profundas que el hurto de una tablet, propiedad de un sobrino de la víctima, una plaza ubicada en la intersección de calles Francia y Morath, en el este de Paraná.



Según la acusación que impulsan el fiscal Juan Malvasio y el querellante José Barbagelata Xavier, Vega le entregó el arma al menor cuando éste discutía con la víctima por una tablet propiedad de un familiar de Torrilla, que el menor había dañado. En la audiencia, Malvasio adelantó que, sin perjuicio de las agravantes que pudieran surgir del debate, pedirá la pena de 12 años de prisión por el delito de Homicidio simple agravado por la participación de un menor de 18 años. Por su parte, la defensa, a cargo de Martín Navarro, sostuvo que demostrará que Vega no tuvo participación alguna en el hecho.



En los acuerdos probatorios se acordó no incorporar prueba documental que acredite la muerte de Torrilla, como así también el acta del juicio abreviado en el que el menor reconoció su responsabilidad en el crimen, puesto que la defensa no va a discutir el hecho. En este sentido, se acordó que declararán quince testigos, entre los de la acusación y los de la defensa. Así, las partes se abocarán en el juicio a discutir la participación de Vega en el hecho.



Navarro solicitó que Vega transite lo que resta del proceso en prisión preventiva en la modalidad morigerada de arresto domiciliario, puesto que llegó a la audiencia desde la Unidad Penal Nº1 de Paraná. El defensor ofreció un domicilio que a la acusación y al juez no les aseguraban ninguna garantía, más aún, cuando Fiscalía recordó que Vega violó dos veces el arresto domiciliario con el que fue beneficiado. Mayer resolvió prorrogar la prisión preventiva en la cárcel, aunque por el período que Vega ya venía cumpliendo y sin perjuicio de que si la defensa logra acreditar un domicilio acorde para cumplir con la medida de coerción y una persona que se haga responsable de la Vega, se pueda solicitar nuevamente la prisión domiciliaria hasta que se realice el juicio.



Según publica El Diario, fuentes allegadas a la investigación deslizaron que el menor que aceptó su responsabilidad en el hecho "es un soldadito de los narcos que actúan en la zona". En este sentido señalaron que a pesar de ser el autor de un crimen violento, "no deja de ser una víctima de inescrupulosos que captan chicos, los arman y estimulan a cometer delitos, para cuando son detenidos dejarlos librados a su suerte, sin tener en cuenta que se trata de jóvenes que van a pasar años en prisión cuando deberían estar estudiando o incorporándose a un trabajo formal". En este sentido, añadieron que el crimen de Torrilla "tiene un trasfondo que hizo eclosión con lo de la tablet.