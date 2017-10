Detuvieron a cinco hombres cuando intentaban robar un Banco en Buenos Aires

Cinco sujetos de nacionalidad chilena fueron detenidos al ser sorprendidos por personal policial cuando intentaban robar un banco del barrio porteño de Floresta.

Fuentes policiales informaron este lunes que el hecho ocurrió en la sucursal del Banco Piano de la avenida Rivadavia 8731, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires.

Al momento de ser aprehendidos, los cinco ladrones ya habían cortado la electricidad de la sucursal bancaria, con el objetivo de inutilizar la alarma.

Trascendió que los delincuentes hubieran logrado su cometido de no ser porque no previeron que un móvil de la Policía de Ciudad se detuvo en el lugar al notar que la puerta de la sucursal se encontraba abierta.



Al ingresar al lugar, los efectivos policiales notaron que los ladrones habían logrado levantar la persiana e incluso forzar una reja interna con lo que ya tenían prácticamente allanado el camino hacia la caja de seguridad de la entidad bancaria.

Los voceros policiales consultados indicaron que, al ser sorprendidos, los cinco delincuentes, se entregaron sin oponer resistencia.

Los uniformados al capturar a los asaltantes confirmaron que éstos estaban desarmados y que sólo tenían las herramientas que utilizaron para violentar la puerta de acceso a la entidad bancaria.



Los agentes de la Policía de la Ciudad vieron en el sector de la línea de cajas un soplete con oxígeno, mascaras de protección y elementos de corte y observaron que la puerta de la caja fuerte principal estaba dañada en su estructura, producto del accionar del soplete, no pudiendo los delincuentes abrir la misma y de esta manera acceder al tesoro.

Los detenidos son cinco ciudadanos chilenos de 30, 32, 33, 37 y 40 años de edad todos de entre tres meses y una semana de residencia en el país y quedaron disposición del Juzgado Criminal y Correccional Nro. 14 a cargo del doctor Farías.

Esa misma sucursal bancaria había sido blanco de otro robo en 2013, cuando un grupo de boqueteros intentó ingresar a la entidad, pero por un error de cálculos terminaron dentro de una mueblería vecina.