Expectativas por la sentencia en el crimen de Micaela García

Será pública la lectura del veredicto



El tremendo caso

Se conocerá mañana el veredicto contra los imputados Sebastián Wagner, Néstor Pavón y Gabriel Otero. El padre de la joven, Néstor García, que no participó de las audiencias del juicio (sólo fue a la primera para acompañar a su esposa que declaró como testigo), se mostró confiado en la investigación que llevó adelante la fiscalía."Confiamos en que Wagner y Pavón van a ser condenados a perpetua", manifestó el hombre en diálogo con NA, al tiempo que resaltó que no tiene "dudas" de que "fueron ellos" los autores del crimen.Y agregó: "Respetamos la investigación que se hizo y creo que se va a hacer justicia, aunque nada nos va a devolver a Mica".El padre de la joven que tenía 21 años y estudiaba profesorado en Educación Física comentó que, a pesar de lo que pasó con su hija, piensa que "hubo una serie de hechos que desencadenaron en el crimen"."La primera cosa que pasó es que Wagner ya era reincidente y no tendría que haber tenido el beneficio de la salida transitoria.Luego está el episodio de unos padres que el viernes fueron a hacer una denuncia contra él por abuso y no se la tomaron: si se la hubieran tomado, habría estado preso el sábado 1", relató.Micaela García desapareció el sábado 1 de abril luego de salir de un boliche de la ciudad entrerriana de Gualeguay y su cuerpo fue hallado siete días más tarde con signos de haber sido estrangulada y violada.La Fiscalía y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para Wagner y Pavón, mientras que para Otero, el tercer imputado pidieron la absolución.El juicio comenzó el pasado 21 de septiembre en los Tribunales de Gualeguay y los jueces que estuvieron a cargo del debate y que el próximo martes darán a conocer la sentencia son María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo.Tanto Wagner como Pavón y Otero están imputados por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio".El Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay hizo saber que la lectura del veredicto relacionado al legajo donde se investiga el abuso sexual y muerte de Micaela García, será pública, pero que, atento lo establecido en el artículo 418 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, "se priorizará el ingreso de la prensa, sin perjuicio de las limitaciones que por cuestiones edilicias y de orden se establezcan".Micaela García, una estudiante de profesorado educación física de 21 años, desapareció el 1 de abril luego de salir de un boliche de Gualeguay y su cuerpo fue hallado siete días más tarde, con signos de haber sido violada y estrangulada.Según la instrucción del caso, la joven fue secuestrada y asesinada en la misma fecha de su desaparición en la camioneta Renault 18 Break perteneciente a Wagner, quien fue detenido días más tarde del hallazgo del cuerpo de la víctima, en la localidad bonaerense de Moreno.