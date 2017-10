Foto: Un ex monje y docente acordó condena por tentativa de asesinato Crédito: La Calle

Se llevó adelante un juicio abreviado por Tentativa de Homicidio perpetrado por un ex monje benedictino y docente, en la ciudad de Villaguay.

Los sangrientos hechos ocurrieron el 26 de julio a las 16:30 en esa ciudad cuando Gabriel Edgardo Luque de 41 años agredió con un cuchillo a su pareja y madre de sus hijos, Rosa Aliano de 42 años. Ambos tenían una relación tormentosa y en esos momentos él era dueño de una panadería que ella atendía.



Los hechos

Esa tarde ella ingresó al dormitorio de Luque en el primer piso de la casa y se sorprendió de encontrarlo allí y no en su trabajo. Este sacó un cuchillo y la atacó. La mujer terminó con un corte contuso cortante en la mejilla izquierda, otro de 6 centímetros en el mentón, uno más de 3 centímetros en el tórax, y luego cortes profundos de 2 a 3 centímetros a ambos lados del abdomen, uno más que le produjo evisceración, tres en brazos, uno más en una muñeca y el último en la pierna izquierda. Ante los gritos de la víctima, su hermana que estaba en la calle subió y trató de defenderla pero el agresor la empujó y le propinó un puntapié. Ante esto la mujer corrió a buscar a la madre del acusado que vive casa de por medio, que fue quien paró el demencial ataque. Luque bajó ensangrentado a la calle y con el mismo cuchillo le produjo un corte en la cabeza a Juan Antonio Mólver, quien se encontraba dentro de un automóvil.



El relato fue realizado por el fiscal de la causa, Juan Manuel Pereyra, quien dio mayores detalles y se refirió a los diferentes testimonios vertidos en el legajo.



A su turno el defensor oficial, Nicolás Gazali, agregó que había tomado contacto con la causa luego de realizado el acuerdo de juicio abreviado y mostró su conformidad con la calificación legal de los hechos y la pena impuesta por el Tribunal presidido por el juez Fabián López Moras, de diez años y seis meses de prisión.



El 23 se conocerá la sentencia

Oídas las partes, el tribunal integrado por el mencionado vocal López Moras y los vocales Mariano Martínez y Alberto Seró, pasó a cuarto intermedio hasta el día 23, en que se adelantará la sentencia.



Durante la audiencia se recalcó que el acusado, quien fue monje benedictino con profesión temporal, es docente y al momento de los hechos mantenía ?además de la panadería-, otra actividad laboral, y no tiene antecedentes delictivos.



Obran en su contra el arma utilizada, la indefensión de la víctima y el maltrato psicológico al que, se comprobó por la justicia, sometía a la mujer.