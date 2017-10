Distintos operativos de seguridad por el fin de semana largo en Paraná

Cortes previstos por el partido Patronato - Boca

Los cortes comienzan a las 15 horas en las calles:



- 3 de Febrero y Churruarín

- 3 de Febrero y Sors Cirera

- Almafuerte y Marangunich

- Dragones de Entre Ríos y Ayacucho

- Derqui y Churruarín

- Ayacucho y Grella

- Ceballos y Brown

- Basavilbaso y Brown

- Grella y Brown

- Borgobello y Saraví

- Gorriti y El Rastreador



Se aplicará el programa "Tribuna Segura", por lo que no se permitirá el ingreso a quien no concurra con su documento.



Se instalará un vallado especial para separar el ingreso a las diferentes tribunas, situación que deberá ser prevista por los asistentes.



El estadio se abrirá a las 17, una hora antes de lo habitual. Se impedirá el ingreso de banderas y palos, de ningún tipo, como tampoco elementos de estruendo o humo, termos o encendedores.



Ayacucho, entre los Dragones de Entre Ríos y Churruarín, y Churruarín, entre Grella y Ayacucho, va a estar totalmente cerrado al tránsito, peatonal y vehicular. Recomendaciones generales:

Se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 metros al club, de detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario, se labrará el correspondiente Expediente con intervención del área municipal que corresponda.



Desde la policía se hizo saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos :

? Botellas de vidrio ni plásticas.-

? Cintos con hebillas metálicas.-

? Encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares.-

? Pirotecnia.-

? Camisetas, gorras, banderas, etc., correspondientes a otro club que no sea del local como así también de índole política.-

? Porta banderas con caños plásticas que no excedan los 2 mts. y no mayor a los 5 cm. De diámetro.- Operativo por la Fiesta de Disfraces

Entre las 8 y las 17, comienzan a implementarse cortes parciales: Acceso Norte y Gobernador Maya; Acceso Norte y Bazán y Bustos - ambos lados -, calles Morath, Londero y Borges. También habrá un corte en Avenida José Hernández y Acceso Norte, en la subida de Circunvalación. El tránsito deberá desviar por Circunvalación o Almafuerte, para tomar rutas 12 o 18.



Desde las 17 del domingo, hasta el lunes a las 9 de la mañana, se ampliarán los cortes por el desarrollo de la fiesta:



- Don Bosco y Circunvalación

- Brown y Circunvalación (mano hacia el Túnel)

- Blas Parera y José Hernández

- López Jordán y Fraternidad

- Bazán y Bustos y Fraternidad

- Morath y Fraternidad

- Borges y Fraternidad

- Londero y Fraternidad

- Bazán y Bustos y Lopez Jordán (Al norte del Acceso).

- Se mantiene el corte de Maya y Acceso Norte.

- Se suma ruta 12, y los accesos al Acceso Norte: la subida que viene desde Ruta 18 y la que viene por ruta 12, desde el Norte.

- Por Maya, hacia el acceso Norte, solo circularán las personas que tengan acceso Vip. En este punto, la gente que concurra con entrada general, solo lo podrá hacer en forma peatonal.



