Denunció que le ofreció trabajo y la obligó a mantener relaciones sexuales

Una joven de Colonia Avellaneda está viviendo un verdadero calvario. Primero porque le ofreció un trabajo, y porque luego la amenazó que publicaría fotos y videos íntimas de ella en las redes sociales si no accedía a mantener relaciones sexuales.



La denuncia se hizo en las últimas horas en la fiscalía de Violencia de Género y Abuso sexual de Paraná, donde la muchacha afincada en la vecina localidad aseguró que fue víctima de un hombre de unos 35 años al que conoció a través de Facebook.



En su acusación, la muchacha indicó que la persona a la que identificó con nombre y apellido, tras mantener algún contacto normal, le propuso a cambio de una propuesta laboral fotos y videos íntimos. Obligada por su situación económica, accedió a enviarle a través de internet el material con imágenes eróticas.



El problema fue que el hombre le advirtió que si no mantenía relaciones sexuales con él, no sólo que no conseguiría trabajo, sino que además publicaría en las redes sociales las fotos y videos.



Ella admitió que se encontró acorralada, por lo que fue hasta un departamento en el centro de Paraná, donde no le quedó otra que acceder a tener sexo.



Con el paso de los días, las extorsiones continuaron y el hombre la siguió amenazando con que haría viral el material que tenía de ella en su poder.

La fiscal en turno ordenó a personal policial realizar varias medidas investigativas, en especial ubicar a través de las redes sociales al extosionador.

Se hizo saber que oficialmente esta fue la primer denuncia con estas características en Paraná, pero la semana pasada hubo otro mujer que consultó telefónicamente por una situación similar, aunque no se radicó ninguna acusación concreta.





Autoridades de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso sexual recomendaron siempre hacer la denuncia con el fin de tratar de ubicar y detener al extorsionador con propuestas indecentes, pero además, nunca entregar material privado que pueda ser utilizado en desmedro de las víctimas, indica Uno.



Se mencionó que si la víctima vive sola, tener más en cuenta la posibilidad que a través de las redes sociales pueden existir personas que estén dispuestas a cometer delitos y utilizar cualquier ardid para lograr sus cometidos.



Finalmente se explicó que hay que dudar o estar atentos ante ofrecimientos laborales o económicos, y no ser tan ingenuos a la hora de proporcionarles datos y mucho menos material íntimo a alguien que es un desconocido.

Uno.