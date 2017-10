Caso García Belsunce: la ex esposa de Nicolás Pachelo se declaró inocente

El caso



Según consignó Télam, la mujer aseguró que es inocente, que no estaba en el country Carmel de Pilar cuando ocurrió el asesinato y que ella no es la denominada "Dama de Rosa" que fue vista merodear la casa de la víctima, al tiempo que prestó su conformidad para hacerse los cotejos de ADN, informó su defensa.La semana pasada, los fiscales Andrés Quintana y María Inés Domínguez llamaron a indagatoria a Pachelo y a Dávalos, en lo que significó un giro para la causa que investiga el homicidio cometido hace ya 15 años.Además, le solicitaron a la mujer ahora imputada que se someta a un cotejo de ADN para determinar si su patrón genético coincide con el perfil NN femenino que fue hallado junto a otros dos perfiles NN masculinos, en una pared.Pachelo y Dávalos vivían en el country El Carmel en 2002, año en que María Marta fue asesinada en su vivienda de ese barrio.La familia de la víctima apuntó contra esa pareja desde un principio, pero el fiscal Diego Molina Pico fijó la investigación en el entorno de María Marta. Tanto el viudo, Carlos Carrascosa , como los hermanos de ella y otros allegados fueron acusados y enjuiciados.En tanto, Pachelo nunca estuvo procesado en la causa y, tras el suicidio de su madre, acusó a la familia García Belsunce de "querer destruirlo".El ex vecino de El Carmel sí había sido detenido en 2004 en el marco de una investigación por "hurto calificado, robo simple, defraudaciones y estafas". Varios años después, en 2015, fue procesado en otra causa, esta vez acusado de participar de una banda dedicada a la venta de drogas en fiestas electrónicas. Por este hecho fue detenido y luego excarcelado, aunque la causa sigue en curso y Pachelo está camino al juicio oral.La hipótesis que llevó a los fiscales de Pilar, Andrés Quintana y María Inés Domínguez, a pedir la indagatoria de Pachelo y su ex mujer no es nueva, aunque sí es la primera vez que se convierte en la principal de la causa.Los fiscales tienen la sospecha de que el ex vecino del country Carmel y su ex esposa estaban dentro del country al momento del crimen de María Marta, y que la hipótesis que apuntaba al vecino sospechoso no fue investigada debidamente por el fiscal original del caso, Diego Molina Pico, informaron fuentes judiciales a Télam.Básicamente, retoman algo que la familia de la víctima consideró desde un principio: que un grupo de personas ingresó a robar a la casa, que se sorprendieron con la llegada imprevista y anticipada de María Marta (había ido a jugar al tenis pero la lluvia aceleró su retorno), y que ella reconoció a uno o más de los ladrones, razón por la cuál la mataron a balazos.María Marta García Belsunce, de 50 años, fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country El Carmel, de Pilar, con medio cuerpo semisumergido en la bañera.Una autopsia practicada recién varios días después del hecho comprobó que la mujer había sido asesinada de seis balazos en la cabeza y el viudo se convirtió en el principal sospechoso para el fiscal de la causa, Diego Molina Pico. Los familiares también quedaron bajo la lupa, acusados de encubrimiento.El viudo y toda la familia sostienen desde el principio la teoría de que en realidad María Marta fue asesinada por ladrones que ella descubrió robando dentro de su casa y que podrían estar relacionados con los vigiladores y el vecino Nicolás Pachelo, a quien siempre señalaron como sospechoso.