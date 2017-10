Jubilada fue golpeada y humillada para que dijera dónde estaba el dinero

Una jubilada de 83 años fue brutalmente golpeada por tres delincuentes que ingresaron a su casa y le llevaron más de 70 mil pesos en billetes que la señora había ahorrado junto con su hija.

El golpe tuvo lugar a las 11 de la mañana cuando una señora identificada como Leonor A. salió de su casa de calle Cayetano Silva al 500, de la localidad mendocina de Godoy Cruz para pasear a su perro. En eso, una mujer joven se le acercó y le sacó temas de conversación con la clara intención de distraerla.



Durante la conversación que se desarrollaba en tono amable fue que apareció un sujeto armado que, evidentemente esperó a que no hubiera ningún vecino, y amenazó a la señora en complicidad con la joven que, minutos atrás, hablaba con la víctima, publicó Los Andes.

La pareja -más un tercer ladrón que se sumó- la obligaron a ingresar a la casa y una vez en el interior, el hombre procedió a atarla y a amenazarla mientras su cómplice recorría la vivienda en búsqueda de dinero. Suplicio Como la plata no aparecía, el varón comenzó con una especie de tortura como darle golpes en la cara y gritarle groserías -es muy común ese tipo de amedrentamiento con los adultos mayores- hasta que la señora no dio más y confesó dónde estaba el dinero de sus ahorros.

"En la parte de abajo del ropero hay un maletín", les dijo la víctima. En efecto, en el cuarto de la mujer los ladrones dieron con el dinero en billetes que superaba los 70 mil pesos.

La señora quedó atada hasta que después del escape de los delincuentes pudo zafar de las ataduras y llamó a un familiar que fue quien la acompañó hasta la Oficina Fiscal 4 de Godoy Cruz para concretar la denuncia por el robo.