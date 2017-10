Ex director de Tránsito murió tras arrojarse al vacío en las Cinco Esquinas

Un grave episodio policial se registró este jueves por la mañana en el edificio municipal de las Cinco Esquinas. Se informó aque un hombre se arrojó desde la terraza.En principio se indicó que esta persona se habría provocado cortes en sus brazos, para posteriormente tirarse al sector interno del predio de la ex terminal de colectivos. Se trata del ex director de Tránsito, José Zamora.A raíz del suceso, que generó conmoción en todo el ámbito de la ciudad, se suspendió la sesión del Concejo Deliberante.Personal policial, bomberos unaambulancia y el móvil forense trabajaron en el lugar. Se cortó el tránsito por calle Echagüe para facilitar las tareas, lo cual ocasionó gran congestión de tránsito en toda la zona.El fiscal, Juan Francisco Ramírez Montrull, ratificó aque, en principio se trataría de un suicidio. "Vinimos a hacer las tareas a los fines de acreditar la situación", expresó."Interviene Comisaría Segunda. Concurrimos con personal de Homicidios y trabajamos en forma conjunta con Criminalística", cerró.El secretario Legal del municipio, Walter Rolandelli, precisó aque el sector desde donde se arrojó "es nuevo, donde se estaba instalando la radio. Viene a ponerme a disposición de la justicia a ver qué necesitaba"."Era una muy buena personal estoy consternado por esta noticia. No estoy bien anímicamente", expresó el funcionario.