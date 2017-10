El próximo mes entraría en funciones la Policía Federal en Chajarí

Roncaglia visitó Chajarí para hacer una recorrida de la obra de remodelación del edificio ubicado en la intersección de calles Guarumba y Bolívar, donde funcionará en breve, la dependencia de dicha fuerza.



Al llegar a Chajarí fue recibido por, entre otras autoridades, el intendente Pedro Galimberti, quien expresó que "más allá del lugar que hoy ocupa Néstor Roncaglia en la Policía Federal Argentina, lo consideramos un vecino de Chajarí, y con él charlamos sobre algunas cuestiones relacionadas a la delegación de esa fuerza, próxima a inaugurarse en nuestra ciudad. Esta dependencia no será solamente para Chajarí, sino también para toda nuestra región, tal como es el trabajo que realiza la Policía Federal".



Seguidamente, Roncaglia manifestó que "sabemos que la remodelación del edificio está avanzando y, tal como lo decía Pedro (Galimberti), ya comenzaremos nuestro trabajo en nuestra región, tal como lo estamos haciendo en Concordia. Ya fue designado el personal que será parte de esta delegación y estimamos que, en un plazo de aproximadamente un mes, inauguraremos la misma. La fecha estimativa sería entre el 10 y 15 de noviembre".



"Como no será solamente una delegación para Chajarí, sino para toda la región norte, serán aproximadamente 60 las personas que trabajarán aquí. Es decir, tendremos un jefe, un comisario, un subcomisario y demás funcionarios. También se destinarán vehículos y motos para esta dependencia", explicó Roncaglia.



Luego dijo que "de acuerdo a la operatividad y a las necesidades, iremos incrementando el número de móviles con los que contará esta dependencia, pero está confirmado que contarán con seis vehículos y dos motos. La obra de remodelación de este lugar está avanzada en un 95 por ciento".



"Esta dependencia no tendrá potestad en delitos comunes, sino en delitos federales. No obstante, si ocurren delitos comunes y la Justicia nos pide colaboración, la prestaremos sin dudas", dijo, y aclaró: "cuando hablamos de delitos federales, nos referimos a narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, entre otros. Los delitos comunes corresponden a la jurisdicción de la Policía local de cada localidad que, por cierto, está trabajando muy bien".



Inauguración con la ministra de Seguridad



Para finalizar, Roncaglia contó que "la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está al tanto de mi viaje a Chajarí para ver el avance de las obras de remodelación; y es muy probable que nos acompañe en la inauguración. No solamente ella, sino también otros funcionarios. Para ellos, es importante visibilizar lo que estamos haciendo, es decir, no quedarse solo con el saber que algo se hizo". (Chajarí al Día)