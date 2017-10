Impusieron restricciones a los dos policías acusados de "armar causa"

Policiales Dos policías fueron detenidos por graves delitos y quedarían con preventiva

El fiscal José Arias explicó a Elonce.com que en la audiencia se trató el pedido de prisión preventiva para los policías acusados de "privación ilegítima de la libertad agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público, falsificación de instrumento público y, falsedad ideológica de instrumento público".Se trata de una detención con irregularidades, de un joven sindicado por los vecinos de una zona de Concordia, de ser el responsable de numerosos hechos delictivos en la ciudad.Esta mañana se realizó la audiencia para definir la prisión preventiva para los policías. Al respecto, el fiscal dijo a Elonce.com que había pedido 45 días de preventiva debido a la "gravedad de la actuación policial que implica, no solamente la falsedad material de actas de procedimiento, que incriminaron injustamente a una persona y que como consecuencia de esas actas, se dispuso la prisión preventiva de esa persona por el término de 60 días en la Unidad Penal Nº3 de Concordia", señaló Arias y agregó que "al descubrirse y corroborarse las falsedades insertas en esas actas, el hombre quedó en libertad y se inició una investigación penal y la imputación contra los funcionarios policiales", explicó el letrado."El caso es muy grave porque tiene repercusiones institucionales, y pese a la confianza que uno tiene en el proceder policial, pero al comprobarse las falsedades en esas actas, uno no puede mirar para el costado", dijo el fiscal Arias y explicó que "cuando uno imputa a una persona, lo hace con pruebas fehacientes y convencido en la manera en que fueron las cosas", afirmó a Elonce.com.Además, resaltó que el Estado no puede ser parte de la recolección ilegítima de evidencias, y mucho menos, ser el productor de esas falsas evidencias incriminantes para una persona; independientemente, de quién sea, del prontuario o de las condenas que ya tenga esa persona", explicó el fiscal en referencia al comunicado de la Jefatura Departamental de Concordia emitido ayer en el que se señalaba que el denunciante es un joven apodado como "Bote", "quien posee un frondoso prontuario por diversos hechos delictivos", se menciona en el escrito.Ante la consulta de Elonce.com sobre las contundentes pruebas presentadas contra los policías investigados, el fiscal Arias resaltó que "los efectivos actuaron con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo porque quisieron incriminar a esa persona y por eso procedieron del modo en que lo hicieron", remarcó.Tras la audiencia, los policías detenidos recuperaron su libertad, pero se les "impusieron medidas de restricción para proteger a la víctima y a los posibles testigos", informó el fiscal José Arias a Elonce.com y agregó que "se les prohibió ejercer la actividad policial por el término de 45 días", señaló.En tanto, los policías imputados, eligieron a un reconocido abogado de Concordia para ejercer la defensa de los mismos, cuyos honorarios son abonados por la Policía de Entre Ríos. El doctor Rafael Briceño, abogado defensor del suboficial Héctor López y el oficial Juan Ifran, dijo que "el juez de Garantías, Darío Perroud, estableció que no hay riesgo de fuga y tampoco entorpecimiento que no puedan ser resueltos con medida inhibitorias, por lo cual resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y se dispuso la libertad de los efectivos, bajo ciertas medidas inhibitorias", explicó el letrado y especificó que los acusados, "no "deberán contactarse con los testigos y denunciantes, y que no cumplan la labor policial", remarcó. Elonce.com