Incautan más de 100 kilos de pescado que transportaban en una camioneta

En el marco de los operativos en rutas y caminos vecinales, la Brigada de Abigeato Paraná realizó un control de vehículos y personas en el ámbito del Departamento Paraná. En este sentido, cerca de las 11:40, se concretó un control de sustancias alimenticias en tránsito en un camino vecinal de Oro Verde, donde detuvieron la marcha de un vehículo Nissan Frontier, Tipo Pick Up de color roja, que era conducida por hombre de Diamante.



En la caja del rodado transportaba cinco bolsas con dorados despinados y cuatro bolsas de filete de tararira haciendo un total aproximado de 130 kilos, sin reunir las condiciones reglamentarias.



Ante tal situación se le solicitó al conductor por la documentación que acredite propiedad y/o procedencia de las sustancias alimenticias transportadas (guía de removido), quien manifestó no tenía ningún tipo documentación; asimismo el vehículo no se hallaba habilitado para el transporte de sustancias alimenticias, no tenía equipo de frío, ni libreta sanitaria, motivo por el cual y ante una infracción a la Ley Provincial de Pesca N° 4892/70, se procedió a labrar el acta correspondiente, decomisando la mercadería para su posterior desnaturalizado.