Procesaron con prisión preventiva a mujer que mató a su novio rugbier

Julieta Silva, la mujer que el 10 de septiembre último atropelló con su auto y mató a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, a la salida de un boliche de la ciudad de San Rafael, Mendoza, fue procesada hoy con prisión preventiva por un juez mendocino, que calificó el hecho como un "homicidio doblemente calificado por el vínculo de pareja y su comisión por alevosía", informaron fuentes judiciales.



La pericia psiquiátrica realizada a Silva determinó que "puede ser peligrosa para terceros". Además estableció que es "narcisista, manipuladora y no tiene sentimiento de culpa".



La mujer de 29 años está acusada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía".



En el informe realizado por los peritos, se destaca que la mujer "puede ser peligrosa para terceros" y además que los médicos no están "en condiciones de garantizar que ella pueda acceder al beneficio de la prisión domiciliaria".



El hecho ocurrió el pasado 9 de setiembre a la noche a la salida del bar "La Mona". En ese momento la mujer atropelló y mató a su novio tras una presunta discusión por lo que quedó detenida.



Silva dijo que esa noche olvidó llevar con ella sus lentes -su familia aseguró que sufre astigmatismo- y que no vio a su novio caído en el suelo antes de atropellarlo.



Hubo algunos testigos que contaron que vieron al rugbier tratando de impedir que ella se fuera y que entonces Silva le pasó por encima con su auto.



Sin embargo, la versión que dio la acusada ante la justicia es que nunca tuvo intención de lastimarlo y que ella volvió para darle el celular.