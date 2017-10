No irá a prisión el trabajador municipal condenado por atropellar y matar a niña

El trabajador municipal de Crespo acusado de arrollar y matar a una niña de 6 años que iba en bicicleta, en diciembre de 2016, fue condenado este martes a una pena de dos años de prisión y una inhabilitación para conducir de cinco años, pero no quedará preso.

En los Tribunales de Paraná se desarrolló el juicio abreviado y, según explicó el abogado querellante Alejandro Canavesio, no se accedió al pedido de probation porque al momento del hecho Marcelo Antonio Coronel era funcionario público, dijo a LT14.



Coronel fue sometido a un juicio abreviado en una causa en la que se lo acusó del delito de homicidio culposo, por el siniestro vial en el que una niña de 6 años murió tras ser arrollada por el camión regador municipal que conducía Coronel, el sábado 17 de diciembre de 2016, a las 16.30, por calle Puerto Argentino, del barrio Procrear de Crespo.



Cabe recordar que en una audiencia realizada en el mes de septiembre, los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio, y el defensor oficial Jorge Sueldo, presentaron a la jueza de Garantías Nº1, Paola Firpo, un acuerdo de juicio abreviado en el que acordaron la pena de dos años de prisión, de cumplimiento condicional más la inhabilitación especial para conducir vehículos por el término de cinco años, con la imposición de reglas de conducta. En esta audiencia, estuvo el querellante particular Alejandro Canavesio.



El abogado querellante dijo que junto a la familia de la víctima se opusieron a que se le aplique una probation, porque al momento del hecho Coronel era un funcionario público.

Respecto a la pena, el letrado dijo que "como no tiene antecedentes con la pena de dos años no va a ir preso", y precisó que le aplicó también una inhabilitación de 5 años para conducir.