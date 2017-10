Insólitas aclaraciones del juez sobre la mujer que asesinó a sus dos hijos

Tras el doble filicidio de la semana pasada, en el que Nadia Gisel Fucilieri asesinó a sus dos hijos con un bisturí, el juez Orlando Stoyanoff, quien tenía a su cargo la causa por violencia de género y régimen de alimentos en esa familia,Marcelino (de 4 años) y Pía del Rosario (3).El magistrado hizo hincapié en que la Justicia de Familia no está colapsada, como habían dado a entender abogadas consultadas por. ": no era un matrimonio, como se dijo, sino una pareja. Y ella no es enfermera o médica, sino médica obstetra", añadió.-En primer lugar debe aclararse que. También es cierto que el día antes del crimen fue tratada allí. Es un espacio de contención a la víctima de violencia, en el cual se busca fortalecer a las personas que asisten, para que puedan salir de una situación violenta y hacer terapia.-Todos los casos de violencia son complejos porque confluyen múltiples razones que la explican, aunque jamás la justifican. En este caso puntal no surge algún aspecto relevante.-Llegó acá en marzo. Hasta junio, el expediente no tuvo actividad porque no hubo requerimiento alguno por parte de la señora. En junio, pidió la restricción, que ya estaba dictada, y que fue sostenida. También se fijó provisoriamente una cuota alimentaria, como una medida cautelar, como accesorio a la medida de protección.-En la audiencia de violencia, ambas partes a través de sus abogadas pidieron que suspendiera la audiencia de alimentos porque estaban buscando un punto de entendimiento, no sobre la violencia, que no es mediable ni negociable,La Corte Suprema de la Nación dictó jurisprudencia en materia de casos de violencia de género, al denegar la posibilidad de que hubiera una mediación en ellos. En 2013, en el fallo "Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa nº 14.092", se determinó que estas causas deben dilucidarse en un juicio oral y denegaron la posibilidad a este acusado de un juicio abreviado. Fuente: (La Gaceta).-