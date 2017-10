En dos horas, desvalijaron una casa en Paraná

Delincuentes desvalijaron, en un lapso de solo dos horas, la casa de un comerciante en Barrio Consejo de la capital entrerriana.



El hombre se retiró de su casa de calle Tacuarí el sábado a las 22 y regresó a la medianoche. Ni bien abrió la puerta se dio cuenta de lo sucedido: el interior de la vivienda estaba desordenado y faltaban numerosos elementos.



Los ladrones se tomaron su tiempo para revisar cada habitación y sustrajeron dos televisores LCD (uno de 50 pulgadas y otro de 32) así como varios electrodomésticos. No se llevaron dinero porque no había.



La víctima radicó la denuncia en la comisaría cuarta y se dio intervención al personal de la División Robos y Hurtos y de la Dirección Criminalística.



Se pudo corroborar que ingresaron por el fondo de la casa tras romper una ventana, pero se estima que salieron por el frente, debido a que tuvieron que llevarse muchas cosas que por el techo hubiera sido imposible. Fueron entrevistados los vecinos del domicilio pero llamativamente nadie escuchó ningún ruido extraño y nadie observó los movimientos de los ladrones, pese a que debieron haber cargado un vehículo para llevarse el botín.



Los peritos que trabajaron en el lugar no pudieron levantar rastros, lo cual complica más poder identificar a los delincuentes.



En las últimas semanas, en esta jurisdicción se han registrado numerosos hechos similares. Una banda que ya fue desarticulada cometió varios de ellos, pero evidentemente otros siguen actuando, publica diario Uno.