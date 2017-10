Buscarán por tierra, agua y aire a concordienses desaparecidos en Corrientes

Desde hace dos semanas buscan intensamente a César Andrés Miño, de 38 años, y Sergio Andrés Quintana, de 33 años. Partieron de Concordia con destino a Encarnación, Paraguay, pero nunca llegaron.Viajaban en una camioneta blanca que fue registrada por las cámaras de seguridad en distintos trayectos. El 21 de septiembre, a las 0:15, bajaron e hicieron compras en una estación de servicio de Monte Caseros, y luego -por la diferencia horaria y lo que se desprende de otras tomas- se pudo establecer que la camioneta Peugeot Partner pasó por las localidades correntinas de General Alvear y Virasoro.Si bien no se pudieron conocer testigos o testimonios que los hayan visto, las imágenes dejan claro que ambos pasaron por ese tramo. Ya en Posadas "se buscaron cámaras, datos en hospitales y hoteles, pero no se encontró nada. En ese marco, vale mencionar que ya se había confirmado que nunca cruzaron legalmente el paso fronterizo con la ciudad paraguaya de Encarnación.La semana pasada, el fiscal Germán Dri, informó aque e, ya que fue el último lugar donde fueron vistas las dos personas que desaparecieron.No obstante,. "La justicia correntina es la que debería investigar la desaparición pero ellos, por cuestiones formales, rechazaron la competencia y remitieron las actuaciones nuevamente a Concordia. Hasta que no se aceptó la competencia en Monte Caseros, nosotros continuamos con las medidas de búsqueda, es decir, nunca estuvo paralizada", contó ael fiscal Dri.Dijo también que la semana pasada se analizaron los CD con imágenes que aportó la ciudad de Posadas, en Misiones, y se determinó que no se captó el vehículo en la zona. Asimismo, Dirección Investigaciones realizó un rastrillaje y Gendarmería concretó otro.", relató a nuestro medio.En tanto, aseguró que la búsqueda se realizará en la provincia de Corrientes porque todo indica que fue allí donde desaparecieron. "En las partes frondosas donde no se pueda ingresar caminando va a trabajar un drone. En forma aérea se tendrá otro panorama, al igual que por las vías navegables. Esto se realizará lo antes posible, cuando tengamos los medios y la logística terminada", agregó.Hasta el momento, las imágenes muestran que estuvieron en una estación de servicios de Monte Caseros, luego se los ve en Virasoso y Alvear, como así también en un puesto caminero pero en este último no se logra distinguir la patente de la camioneta ni quién la conduce. Todo ello muestra que no habrían ingresado a Misiones.. No encontramos ni el vehículo ni las personas. Queremos descartar que no se encuentren en el camino e investigaremos por todas las vías", finalizó.