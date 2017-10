Se sacó la pulsera magnética, prendió fuego la casa de su ex y la acuchilló

Un hecho de violencia de género casi termina en una tragedia cuando un hombre de 57 años atacó salvajemente a su ex mujer, después de sacarse la pulsera magnética.



El sujeto fue hasta la casa de su ex pareja ubicada en San Rafael, Mendoza, y prendió fuego la vivienda. Esperó que saliera la mujer, que al momento del ataque estaba con familiares, y una vez afuera los acuchilló a todos. El agresor fue reducido a golpes por los sobrinos de la mujer, hasta que llegó la Policía y lo detuvo. Luego intentó suicidarse en la cárcel.



Según se informó, el ataque se produjo el viernes. El hombre fue con bidones con nafta hasta la casa de su ex mujer. Una vez allí roció una de las ventanas y la prendió fuego. Esperó que salieron las personas que estaban adentro: la mujer junto a su hija, amigas y sobrinos.



Cuando salieron atacó con un cuchillo a su ex pareja y a dos sobrinos, que enseguida lo golpearon para reducirlo. Más tarde llegó la policía y se lo llevó detenido. El agresor quedó alojado en la Comisaría octava, donde trató de ahorcarse.



Los bomberos lograron extinguir las llamas y una ambulancia trasladó a los heridos al Schestakow donde fueron atendidos en la guardia.



En los alrededores de la vivienda se secuestraron los bidones con nafta, el cuchillo usado en el ataque y una maza que habría llevado el hombre para atacar a las víctimas.



El agresor tiene antecedentes por violencia de género y una orden de restricción de acercamiento, que era monitoreada con una pulsera mágnetica que se sacó para atacar a su expareja. Quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Violencia de Género de turno.