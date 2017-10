Pescadores desaparecidos: "Si no tenemos respuesta vamos a cortar la ruta"

Los recibió el fiscal de la causa, Facundo Barboza. Sin embargo, todavía siguen esperando una respuesta y cuestionaron que la investigación "va muy lenta".



Tras esta primera manifestación por el misterio del paradero de Roberto Darío Godoy, de 35 años, y Félix Omar Maldonado, de 29, sus seres queridos afirmaron que de no tener respuestas la semana próxima, saldrán a cortar la ruta nacional 12.



Así lo expresó a Uno Estela Godoy, hermana de Darío: "Nos atendieron en la Prefectura, nos dijeron que están todos los papeles en Fiscalía, les manifestamos que nosotros íbamos día por medio y a veces no nos atendían. Hace tres meses que no tenemos ninguna respuesta de nada. Están haciendo las cosas muy despacio y no tienen ni una respuesta para darnos". Por esto, la mujer expresó. "Nosotros queremos hacer un corte de ruta, si vamos el martes y no tenemos otra respuesta, directamente ya decidimos hacer un corte de la ruta nacional 12". Godoy y Maldonado salieron a pescar el 6 de julio y nunca regresaron.



La aparición de la canoa hundida y amarrada a un árbol en una isla, con algunas de sus pertenencias adentro, descartó la hipótesis del naufragio. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna otra evidencia sobre el paradero de ambos, y hay quienes presumen que fueron víctimas de un desconocido.