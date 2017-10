Giro en el caso García Belsunce: piden indagatoria para un vecino y su ex esposa

15 años después



Fernando Díaz Cantón, abogado del viudo de María Marta, que durante años estuvo bajo la lupa de la justicia por el crimen, hasta que fue absuelto en diciembre del año pasado."No estoy sorprendido de esta decisión", añadió el letrado, que aseguró que la decisión judicial sobre Carrascosa "obliga a los fiscales a que retomen la hipótesis que Molina Pico, primer fiscal de la causa, había abandonado en su ensañamiento contra la familia" de María Marta.En ese sentido, Díaz Cantón detalló queEl caso, entonces, pasaría a ser caratulado como "robo agravado por el uso de armas y en concurso real con homicidio criminis causae", delito que prevé la pena de prisión perpetua.Familiares y allegados de María Marta Garcia Belsunce fueron condenados, aunque ahora la causa también daría un giro en ese sentido."Esto hace que de alguna manera se ganen otros 15 años", sostuvo el abogado de Carrascosa, aunque, añadió, espera que "no haya que esperar otra vez semejante cantidad de tiempo".añadió el letrado.Con respecto a las pruebas de ADN, el abogado sostuvo que cree que "la prueba fue bien preservada, aunque está el temor por el paso del tiempo".Por otra parte, sostuvo que cree que Pachelo está en el país, ya que hace poco fue detenido por otra causa, por lo que debería estar a disposición de la justicia. En tanto, nada se sabe de su ex mujer."Hubo un empecinamiento contra Carrascosa. Casación pidió que se abandone esa hipótesis. Como resultado de la absolución, se entiende que ni él ni el grupo familiar tienen que ver con el hecho", detalló Díaz Cantón, que consideró una "incoherencia" que un fiscal de Casación siga insistiendo con la hipótesis que apunta a la familia."La investigación contra los familiares también debería cerrar. Ahora está en la Corte bonaerense, que todavía no se ha expedido al respecto", añadió.Además, sostuvo que también quedaría sin efecto el llamado a indagatoria de Irene Hurtig, media hermana de María Marta, que se había realizado en 2011. "La causa dio un vuelco de 180 grados. Tengo la esperanza de que ahora se llegue a algo", dijo Díaz Cantón.En cuanto a Carrascosa, el abogado dijo que el viudo también se enteró hoy de la decisión de los fiscales. Consultado sobre si empujará el juicio al Estado por la persecución judicial que vivió durante estos 15 años, el abogado sostuvo: "El interés de él es saber quién mató a María Marta. La plata no le interesa, más allá de que hoy la necesita más que nunca".María Marta García Belsunce, de 50 años, fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country El Carmel, de Pilar, con medio cuerpo semisumergido en la bañera.Una autopsia practicada recién a 36 días del hecho comprobó que la mujer había sido asesinada de seis balazos en la cabeza y el viudo se convirtió en el principal sospechoso para el fiscal de la causa, Diego Molina Pico. Los familiares también quedaron bajo la lupa, acusados de encubrimiento.