Crece la incertidumbre en torno a la mujer desaparecida en Gualeguaychú

Buscan a una mujer de 34 años desaparecida en Gualeguaychú

No hay novedades y crece la incertidumbre respecto del paradero de Sonia Huck, la mujer de 34 años que desapareció de su domicilio de Jujuy al 1.900 de la ciudad de Gualeguaychú."No sabemos nada, de mi prima quién desapareció hace algunos días. Hace un par de años fallecieron sus padres y un año atrás se le declaró esquizofrenia, por lo que fue internada en el Hospital Centenario" expresó su prima a Radio Máxima. ."Nosotros vivimos al lado de su casa pero no permite que intervengamos, pero mi madre mi la vigila como puede porque no se deja ayudar", manifestó.Por su parte los familiares que tiene en Buenos Aires informaron que no saben nada y que la estuvieron buscando en Retiro y otros lugares pero no la encontraron.Como dato también la familiar dijo que "el bolsito de mano que pudo haber llevado si viajara estaba en la casa"."Hace mucho que ella no nos dejaba entrar a su casa. No tenía amigas ni nadie que la visitara porque ella no lo permitía. El miércoles por la noche presentamos la denuncia pero no tenemos novedades. También contó que le regalamos un celular para estar en contacto, pero no lo quiso usar más, porque se sentía perseguida" explicó.Sonia tiene 34 años, mide 1,65 metros, tiene ojos claros, pelo castaño y es delgada. Para cualquier información comunicarse al 3446-632262 o a la Jefatura Departamental de Policía: 462244 o 422222.