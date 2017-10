Internaron a la mujer que asesinó a sus hijos y temen que atente contra su vida

El peor escenario

La carta sin manchas

Conflicto entre la expareja

Nadie escuchó al padre

Tenía reacciones violentas

Nadia Fucilieri, la joven que intentó quitarse la vida luego de asesinar a sus dos hijos en una vivienda de Santa Fe al 1.800, quedó internada en el Hospital de Salud Mental Nuestra Señora del Carmen.La decisión de llevar a la mujer de 29 años al psiquiátrico fue tomada por los profesionales que la atendieron en el Padilla. Según se informó, temen queCerca del mediodía fue dada de alta, pero se la llevaron al Hospital Padilla. En ese momento, los médicos establecieron que no podía serEl drama se desencadenó ayer antes de las 9, en un domicilio de Santa Fe al 1.800. Una pariente, como lo hace todos los días, pasó por la casa de la joven, que es enfermera, a retirar a los niños para llevarlos al jardín. Ingresó a la casa y se encontró con un desgarrador cuadro. La joven estaba sangrando y los dos pequeños yacían sin vida en una cama. Avisó a la Policía, que arribó poco después y detuvo a la madre.Lo primero que se encontró en el comedor de la vivienda fue la carta que Nadia Fucilieri le escribió a su ex, con quien estaba separada desde enero.Esa habrían sido algunas de las palabras que escribió en la misiva.Ella había conseguido incluso queFrente a frente una vez más, hace unas semanas, Martínez y Fucilieri volvieron a reunirse para intentar llegar a un acuerdo. Él había iniciado juicio por un régimen de visitas para volver a ver a los chicos, ella le había iniciado otro por alimentos y,En la misma reunión, por pedido del juez de familia que llevaba adelante el conflicto, la mujer fue sometida a un examen psicológico. No solo lo superó airosa, sino que los especialistas señalaron que "trataba bien" a sus hijos."Mi cliente está destruido porque no veía a sus hijitos desde enero y hoy se los entregaron así", cuestionó en las últimas horas la abogada de Martínez, Silvia Furque., comentó Furque aFurque también señaló que su cliente llegó a Tucumán al mediodía, ya que trabaja y vive en una finca de Santiago del Estero, y puso de inmediato su celular a disposición del fiscal Diego López Ávila.Mientras tanto, Fucilieri todavía no pudo declarar.