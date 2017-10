Nuevamente, Rivas se negó a declarar en Tribunales de Gualeguaychú

Foto: Rivas nuevamente se negó a declarar en Tribunales de Gualeguaychú Crédito: ElDía

Gustavo Rivas acudió este jueves, nuevamente a Tribunales de Gualeguaychú para escuchar la ampliación de la imputación por otras dos denuncias que sumó la Fiscalía, sumando así ocho los denunciantes que aseguran haber sido víctimas del abogado acusado de corrupción y prostitución de menores.



Rivas llegó a las 8, caminando desde su casa, ubicada a 200 metros del Palacio de Justicia de la ciudad. Escuchó las denuncias en su contra y se negó a declarar ante la Martina Cedrés, encargada de informarle los dos nuevos casos que lo acusan.



Los motivos que tuvo Rivas para no declarar, es que las personas que lo acusan lo hacen bajo identidad reservada y al no conocer quiénes son los denunciantes, su defensor, Raúl Jurado, le aconsejó que no declare, al igual que las indagatorias previas.



A diferencia de las dos veces anteriores, cuando llegó de manera dicharachera y despreocupada, inclusive haciéndose el gracioso con sus latiguillos, esta vez se lo vio serio, callado y hasta cabizbajo, tanto en la entrada como en la salida de Tribunales. "Todo sigue igual", fue lo único que dijo Rivas cuando salió de los Tribunales a las 8 y media de la mañana, publicó ElDía.