Víctima de presunto intento de abuso relató cómo pudo escapar

Contrataron a joven como empleada doméstica y habrían intentado abusar de ella

La Policía concurrió el martes a una vivienda que ofrece habitaciones en alquiler para estudiantes, ubicada sobre calle Damián P. Garat, a metros de su intersección con Salta, en la ciudad de Concordia, ante una denuncia de una supuesta tentativa de abuso sexual contra una joven.Tras ello, la damnificada hizo escuchar a cronistas del diarioun diálogo que pudo grabar en el que se resistía a ciertas pretensiones de otra persona -que sería quien prácticamente la encerró en su casa-, a la que en reiteradas oportunidades le insistía con que "quiero volverme a mi casa".Asimismo, la madre de la joven se mostró escéptica ante el rumbo que pudiera tomar una investigación policial porque, según dijo, cuando concurrieron a denunciar el hecho a la policía, les dijeron que "iban a hacer algo sólo si la habían abusado".También, la madre de la joven a la que intentaron abusar manifestó que ella "había salido a buscar un trabajo, por primera vez, para ayudar a su nena y se encuentra con esta gente, que le ofrecen que le limpien los departamentos, porque es una pensión. El hombre -que tiene muchísimos nombres (apócrifos)- le dijo a ella que se llamaba Lucas González y ella estaba citada para el trabajo a las 11".Luego, manifestó que "ella fue y me mandó un mensaje diciéndome que quedaba trabajando, porque el hombre la quería desde las 13.00 a las 21.00. Ella había quedado contenta porque había conseguido trabajo y le dijo a este hombre que ese día no podía quedar hasta las 21.00 hs, sí hasta las 18.00. El hombre dijo que sí, mi marido fue, la buscó y la trajo".A continuación, dijo que "al otro día ella debía presentarse a las 7 -porque era una semana de mañana y otra de tarde-, ella salió a las 6.30 y llegó a las 7. Desde ese momento, el hombre la comenzó a charlar, a preguntarle cosas que no eran del trabajo y ella comenzó a sospechar, así que trató de ver qué podía hacer, cómo se podía ir y encontró que todas las puertas estaban cerradas con llave;".Por este motivo, añadió, "le mandé un audio a mi amiga con las cosas que me decía y, a los diez minutos, lo llamaron por teléfono, diciéndole que querían ver un departamento. A la persona que habló le dijo que fuera a la hora que quisiera y cuando terminó de hablar".En ese momento, prosiguió, "me dijo: No te enojes, bebé. Y yo le repliqué que no me dijera bebé, porque yo iba a trabajar y no a socializar. Entonces, se fue para arriba, donde tiene como un departamento, y al ratito tocaron timbre. Era una señora y, como yo hacía rato que, aproveché y le dije que me quería ir porque no me sentía cómoda".Ante esta circunstancia, agregó que "me dijo que cómo que me iba a ir y me agarró de un brazo, yo le dije algo así como que me soltara porque yo iba a trabajar y no a hablar de mi vida. Él me dijo que me llamaba mi amigo, así que fui a dónde él estaba, golpeó en su puerta y resulta que no me estaba llamando mi amigo, estaba todo apagado. Ahí, como vio que estaba asustada, fue corriendo al hermano y a la hermana y él me decía: Andá a saludarlos antes de irte, andá a saludarlos. Pero, yo solo le decía que me abriera la puerta porque si no grito y le pido auxilio a la señora que está afuera. Él me preguntaba por qué me quería ir y me decía que no lo joda".Finalmente, puntualizó que