Abogados de Julio De Vido pidieron su absolución por la tragedia de Once

En la segunda jornada de juicio, los abogados pidieron además incorporar como prueba la versión aportada por el periodista Jorge Asís en el programa "Animales Sueltos" de América, en el que cargó sobre el sector sindical por la supuesta responsabilidad en el hecho que tuvo lugar el 22 de febrero de 2015.



Por la mañana y antes de la audiencia, los abogados de De Vido, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, habían adelantado mediante un comunicado lo que luego plasmarían en forma oral ante el Tribunal Oral Federal 4: la nulidad de las acusaciones y la eventual absolución del exministro.

Para Rusconi hay una "indefinición" de la acusación porque no están claras las cuestiones de "tiempo, lugar y modo" en que ocurrieron los hechos aquel 22 de febrero de 2012 en la estación terminal de Once y que dejaron 51 muertos y más de 700 heridos.



"No se definió ni un hecho ni una omisión", agregó al tiempo de formalizar las cuestiones preliminares en la reanudación del juicio oral y público.

"El derecho penal tiene reglas y es así", dijo Rusconi, quien recalcó que el delito de estrago culposo, por el cual se lo acusa a De Vido, "no admite coautorías" y dijo que ya "hay un autor", en referencia al condenado maquinista Marcos Antonio Córdoba.



Además, dijo que "está lejos de ser fundamentado" el delito de defraudación a la administración pública por los subsidios que el Estado otorgó a la entonces concesionaria del ramal Mitre y Sarmiento, TBA de los hermanos Cirigliano.

A los planteos de De Vido adhirió la defensa de Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), por los mismos motivos.



Por su parte, el abogado Rusconi sorprendió con un pedido al Tribunal, el de que se incorpore como prueba la cinta de una entrevista que Asís brindó al programa "Animales Sueltos" sobre quién está detrás de la tragedia.

"Fue un sustito que finalmente lo hizo otro y salió mal. Yo le pregunto a (Rubén "Pollo") Sobrero quién mató a (Leandro) Andrada y hubo un momento de vacilación. Andrada es alguien que decía que la formación más o menos funcionaba y que no quiso hacerse cargo de llevar adelante un planificado "sustito" que finalmente lo hizo otro y salió mal", dijo.



"Un sustito de que algo funcionara mal en un tren para generar un hecho", dijo en ese programa Asís en referencia a Andrada, quien manejó la formación siniestrada en el turno anterior y fue asesinado en 2013 en un hecho que se investiga si se trató de un caso de inseguridad.

Ante el planteo de las defensas, tanto la Fiscalía a cargo de Juan García Elorrio así como la querella de Leonardo Menghini pidieron tiempo hasta la próxima audiencia para contestar lo que fue concedido por el Tribunal Oral.



Sobre la incorporación como prueba del video, el Tribunal aún no definió sobre si lo acepta como tal, aunque sí permitió que se presente la prueba para que las demás puedan observar el contenido.

De Vido tendrá la obligación de volver a presentarse el próximo miércoles en la audiencia donde las partes responderán a sus planteos de nulidad.