Bioquímica denunció que su pareja la golpeaba y encerraba en su domicilio

La Justicia de Paraná investiga un grave caso de violencia contra una mujer, la cual era "encerrada en su domicilio, desde que llegaba de su trabajo, hasta que su pareja volvía del suyo", reveló la doctora Mónica Cardona, de la Unidad de Violencia de Género.



Sin ahondar en el caso específico, la funcionaria comentó: "Tuvimos un caso de una mujer, profesional, muy golpeada. Ella volvía de su trabajo, y su pareja la encerraba en su casa, de donde ella no podía salir hasta que el hombre volvía de su trabajo".



Tras ello, alertó sobre los indicios de este tipo de situaciones, como el aislamiento de la persona, la separación de su círculo íntimo, el controlar celulares, quitar privacidad, y llegar al punto de llevarla y traerla al trabajo, con episodios de celos.



"También hay un entorno de violencia psicológica. No es que de un día para el otro, esta gente le dice a su pareja que es mala madre, que le van a quitar los hijos. Esto no es así. El mejor mensaje que podemos transmitir es que se asesoren, porque las Subsecretarías trabajan muy bien, y van a respetar su voluntad de denunciar o no", finalizó en diálogo con radio La Voz.