Alfonzo pidió que se le conceda nuevamente el arresto domiciliario

El publicista y locutor Gustavo Darío Alfonzo apeló la decisión por la cual se revocó su prisión domiciliaria y lo devolvió a la cárcel, donde cumple una condena de diez años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.Alfonzo presentó un recurso de casación en el que tildó de "arbitraria" a la resolución del Tribunal Oral Federal de Paraná por la cual se dispuso su detención y alojamiento una unidad penal.En el descargo, el proxeneta sostuvo que "la prisión domiciliaria se revocó por diferentes motivos a los que dieron fundamento a su concesión y porque consideró la existencia de peligro procesal infundadamente". Según dijo, la medida le había sido otorgada por la ausencia de riesgo procesal, es decir, no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, en ese momento; pero le fue revocada porque las afecciones de salud que padece podrían ser atendidas en la unidad penal, algo que no debió ser tenido en cuenta para la revocación, sostuvo.En rigor, la medida le había sido otorgada como una morigeración de la prisión preventiva, pero luego continuó bajo el argumento de que padecía un cuadro de diabetes e hipertensión arterial que, a criterio del juez, no podía ser tratado en la cárcel. Hace un mes, el tribunal oral revocó la prisión domiciliaria porque consideró que las afecciones que padece Alfonzo "no revisten la entidad suficiente para habilitar que el condenado permanezca con la modalidad de cumplimiento de pena domiciliaria de la que viene usufructuando", sino que podrían ser atendidas en la unidad penal.Alfonzo fue condenado el 2 de marzo pasado. El tribunal oral le impuso una pena de diez años de prisión por trata de personas en la modalidad de captación, recepción y traslado de una menor de edad, con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado la explotación.La sentencia fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal, como lo hizo notar el proxeneta en su escrito, y "al existir un recurso de casación contra la sentencia condenatoria, la misma no se encuentra firme y en el presente caso no se han dado nuevas circunstancias que ameriten revocar el beneficio oportunamente otorgado", es decir, el arresto domiciliario.La historia que terminó con la condena de Alfonzo se conoció el 30 de octubre de 2014, luego de que una joven de 16 años fuera rescatada del departamento que alquilaba el publicista en la ciudad de Concordia. Ese día su madre se presentó en la Comisaría del Menor y la Mujer para denunciar que la adolescente llevaba veinte días cautiva en un dúplex en calle Monseñor Rösch 3523, departamento "B". Alfonzo la tenía retenida contra su voluntad, amenazada, bajo los efectos de sustancias, obligándola a tener relaciones sexuales con hombres por dinero en el departamento y en otros lugares y a ver cómo él mismo tenía relaciones con su novia.En la sentencia, el tribunal admitió la posibilidad de que la cadena de responsabilidades vaya más allá de Alfonzo y por eso dispuso que se remitiera copia de la sentencia al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, para que se amplíe la investigación respecto de otros posibles integrantes de la red de prostitución vip; y para determinar si hay otras víctimas de explotación sexual.