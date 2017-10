Ruralistas imputados por instigación a la violencia evalúan un acuerdo

Elvio Guía, titular de la Federación Agraria Argentina, Entre Ríos, informó que en su relato ante la justicia ratificó que no hubo instigación a la violencia y que se intentó "apaciguar y pacificar". Un productor de La Paz hizo una presentación escrita en el mismo tenor y Atilio De Ángeli rechazó su imputación al asegurar que no estuvo presente en la protesta.



Guía y De Ángeli declararon la semana pasada en el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la imputación contra cinco productores rurales entrerrianos por instigación a la violencia durante el tractorazo del 3 de septiembre de 2015. Un tercer imputado, Guillermo Bowes, un joven productor de La Paz, hizo una presentación escrita.



"Fui a declarar el miércoles 27 de septiembre. Dije que nosotros estuvimos tratando de apaciguar y pacificar luego de la acción de la Policía, que tiró gas pimienta y provocó la reacción de los productores, que lamentablemente se nos salió de las manos", contó Guía. Dijo que "es mentira" que los productores hayan incitado a la violencia y en ese sentido remarcó: "Están las filmaciones de los medios que nos muestran intentando parar cualquier tipo de desmán". Entre otras cosas, remarcó que hubo "muchas movilizaciones" del campo entrerriano "sin ningún tipo de problemas" y que "ese día los tractores estaban paralelos a la puerta de entrada de Casa de Gobierno, por lo tanto es mentira que queríamos entrar con los tractores".



Ese mismo día hizo su presentación Bowes. Guía consideró que la imputación de este joven ruralista paceño "pasa por una cuestión política, porque es militante de Cambiemos".



Por su parte, Atilio De Ángeli declaró el día siguiente, jueves 28 de septiembre. "Dijo que no había estado, que no había participado de la movilización del 3 de septiembre de 2015", contó Guía. Tras señalársele que al hermano del senador nacional Alfredo de Ángeli se lo ve en fotos de ese día, el titular de la filial entrerriana de la Federación Agraria Argentina (FAA) respondió: "Es imposible. Puede ser algún otro hermano. Quizás Alfredo, que una de esas mañanas pasó a saludar. O Hugo, o "Fierro", como le dicen a Aníbal", aseveró.



Guía informó además que los productores Alfredo Bel y Juan Echeverría recién fueron llamados a designar abogados, "cosa que ya hicieron" y que seguramente en los próximos días serán citados a declarar.



Los abogados que representan a los cinco imputados son Julio Federik y Leopoldo Lambruscini, informó Guía.



"Inconsistencias"



Según el dirigente rural, la imputación "tiene muchas inconsistencias". Por ejemplo, "aseguran que Atilio estaba arengando, cuando no estuvo presente; o que nosotros estábamos diciendo por altavoz que iba a correr sangre, cuando no incitamos a la violencia. También es mentira que tiramos orina", sostuvo.



"Estamos con la conciencia tranquila porque siempre que hicimos una movilización, la hicimos en forma pacífica", remarcó.



Acuerdo



"Ahora veremos cómo sigue el juicio, si en el transcurso hay algún acercamiento para el acuerdo", remarcó Guía. Recordó que "en un primer momento" no estaban dispuestos a aceptar un arreglo. "Nos parecía un despropósito lo que nos estaban pidiendo", expresó al respecto. Pero admitió que ahora están "viendo las estrategias con los abogados, que intentarán llegar a algún acuerdo económico".



Consultado respecto a si eso implicará aceptar algunas de las imputaciones, Guía aseguró que no. "Si llegamos a un acuerdo no es porque estamos aceptando las responsabilidades, sino para darle un resarcimiento económico por daños". Si bien apuntó que los imputados no son autores de esos daños, señaló que "como la Federación Agraria nuclea a un grupo de productores, nos haremos cargo en forma gremial, para evitar daños mayores y para que siga prolongándose en el tiempo este tema. Estaríamos de acuerdo en afrontarlo, en caso de que sea algo lógico", afirmó. Y agregó: "Si no, seguiremos adelante con el juicio, porque estamos con la conciencia tranquila". (APF)