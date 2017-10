Indemnizarán a la familia de un policía que murió en cumplimiento del deber

Miguel Ángel Rojas tenía 29 años cuando murió el 14 de junio de 2014 en condiciones que no quedaron del todo claras, más allá de que se confirmó que su fallecimiento se debió a un infarto agudo del miocardio.

Ese día, pasada las 6.30, se produjo un enfrentamiento por un intento de robo que se logró abortar en el barrio Munilla. En esa acción, la Policía fue repelida a piedras y durante su retirada Rojas cayó muerto de la moto que manejaba.



Pero Miguel Ángel Rojas ya había sido noticia antes de su muerte, cuando en abril de ese mismo año encontró (junto al oficial Walter Zapata) una billetera en pleno centro de Gualeguaychú con 2.200 dólares y 460 pesos uruguayos, que pertenecía a un turista de la República Oriental del Uruguay que se encontraba de visita en la ciudad.



A pesar de que murió en plena acción laboral, sus padres, José Luis y Rosa Almeda, a través de los abogados Emanuel Pascual y Gervasio Bértora, realizaron la denuncia ante el Instituto del Seguro de la Provincia y ante su rechazo de vieron obligados recurrir a la Justicia..

El juez laboral Nº 3 de primera instancia de Gualeguaychú, Edgardo Stetler, dictó sentencia a favor de la familia, pero el Iapser apeló la sentencia y el caso fue a la Cámara Laboral de segunda instancia de Gualeguaychú, que hace pocos días ratificó el fallo. La Justicia avaló a la familia El Iapser había rechazado el caso aludiendo que Rojas había fallecido por "muerte súbita", y eso no era cubierto por el sistema de riesgos del trabajo. Se fundaba la decisión en que la muerte fue producto de una enfermedad cardíaca, y se consideraba muerte natural. Además, no había señales de agresión física. "Sufrió una afección cardíaca, relacionada con las circunstancias fácticas relatadas respecto del operativo policial, el frío y el stress, aclarando que existe una amplia evidencia en la literatura científica que ambos factores se hallan relacionados con el infarto agudo de miocardio".

Finalmente, la Justicia Laboral de Gualeguaychú desestimó la moción presentada por la aseguradora y la obligó a resarcir a la familia por tratarse de un accidente laboral y no una muerte súbita, publicó ElDía. Un pedido muy especial A principios de septiembre la Asociación Civil Por Verdad y Justicia de Gualeguaychú y los padres de Rojas, solicitaron en el Concejo Deliberante bautizar una calle o un espacio público en homenaje a Miguel Ángel Rojas.



"El oficial Miguel Ángel Rojas era un policía con un legajo impecable que murió tras un hecho de violencia ocurrido en Del Valle y Tres de Febrero, cercano a la zona del barrio Munilla. Proponemos en este recinto que un espacio público o arteria de nuestra querida Gualeguaychú posea el nombre del agente de la Policía de Entre Ríos Miguel Ángel Rojas, tanto por su legajo intachable y por sus acciones valederas. En nuestro pedido como institución reconocida a nivel local, provincial y nacional está también el de sus padres, aquí presentes, que son del mismo modo merecedores de un reconocimiento, aunque tardío, hacia su hijo fallecido.", argumentó el presidente de ACIVERJUS, Miguel Gandolfo en su presentación en la banca 14.