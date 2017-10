Concordia: Familiares de Miño marchan hoy pidiendo por la aparición de César

Policiales Reducen a 90 kilómetros el radio de búsqueda de entrerrianos que iban a Paraguay

90 kilómetros

Desde el lunes de la semana pasada se busca dar con el paradero de los concordienses César Andrés Miño, de 38 años y Sergio Andrés Quintana, de 33, quienes salieron con destino a Encarnación, pero nunca llegaron.El miércoles la familia de Miño viajó a Paraná y se reunió con Mauro Urribarri. El funcionario provincial les dio esperanza y se comprometió a no bajar los brazos en la búsqueda. "Pensamos que se durmió y desbarrancó, por eso pedimos que sobrevolaran la zona".Cuando se le preguntó por Quintana, la madre de Miño dijo que ella no lo conocía. "El es muy confiado, siempre ayudando, yo pidiéndole que se cuide, pero él dice no tiene trabajo le doy una mano. Yo siempre le digo que las cosas cambiaron".En cuanto a las declaraciones de que había estado en una estación de servicio, aclaró: "Hay imágenes de que estuvieron cargando en Virasoro, Corrientes, pero el fiscal indicó que no se puede ver en la cámara si es él quien está al volante de la camioneta. Solo que es la camioneta, porque coincide el color y la patente".Por otra parte, el fiscal Germán Dri informó que la búsqueda de Miño y Quintana se acotó a los 90 kilómetros que separan la localidad correntina de Gobernador Virasoro y la ciudad misionera de Posadas. Esto surge de las imágenes cotejadas de las cámaras de seguridad de distintas estaciones de servicio, a la vera de la ruta.El 21 de septiembre, a las 00.15, "ellos bajaron e hicieron compras en una estación de servicio de Monte Caseros", y luego ? por la diferencia horaria y lo que se desprende de otras tomas ? se pudo establecer que la camioneta Peugeot Partner pasó por las localidades correntinas de General Alvear y luego sí, en Virasoro", detalló el funcionario judicial. Fuente: (El Sol).-