Abogados del cura Escobar Gaviria piden prorrogar nueva citación de la justicia

Policiales Escobar Gaviria designó abogados por la nueva causa por corrupción de menores

El 6 de septiembre, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó al cura Juan Diego Escobar Gaviria a la pena máxima de 25 años de prisión por cuatro casos denunciados en la Unidad Fiscal de Nogoyá: tres casos de promoción a la corrupción y un caso de abuso sexual. Pero durante el desarrollo del juicio oral, se presentó una nueva denuncia, que originó una nueva investigación penal preparatoria.Pero Escobar Gaviria se dio por enterado de la mitad de la notificación que le llegó al penal de Victoria, donde está alojado desde el 21 de abril: designó como abogados a Milton Urrutia y a Juan Pablo Temón, pero se hizo el desentendido de la citación a audiencia para ese miércoles, a las 9, en los Tribunales de Nogoyá. Y, claro, no concurrió a la cita. Entonces, el fiscal Uriburu decidió postergar ese trámite para este martes 3 de octubre. Pero los abogados del sacerdote anunciaron que no podrán estar en los Tribunales ese día y solicitaron una nueva postergación."Señor Agente Fiscal. Milton Urrutia y Juan Pablo Temón, como abogados defensores del Sr. Juan Diego Escolbar Gaviria, hacemos saber a Ud que no podremos concurrir a la audiencia fijada el 3 de octubre de 2017 por superposición de audiencias conforme nuestra agenda de trabajo. Por dicho motivo, solicitamos se fije nueva fecha de audiencia a fin de recibir de declaración de imputado a Juan Diego Escobar Gaviria", dice el texto de la comunicación de los abogados.Pero en la Unidad Fiscal de Nogoyá no aceptarían un nuevo aplazamiento y la idea, dijeron fuentes judiciales, es cumplir con el trámite ese mismo día, a la mañana, o a la tarde, y en caso de que no estén presentes los defensores técnicos, se convocará al defensor oficial, de modo de no afectar los derechos del imputado, pero tampoco de la víctima, postergando una vez más la indagatoria.El sacerdote, condenado el 6 de septiembre último a 25 años de prisión por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, que lo encontró penalmente responsable por los delitos de promoción a la corrupción (tres hechos) y abuso sexual (un hecho), deberá entonces cumplir indefectiblemente con ese trámite el martes. Y enterarse de la imputación de un nuevo hecho de abuso.Se trata de S., un chico de 17 años que se presentó como testigo durante los días de debate del juicio oral en Gualeguay, pero cuyo testimonio abrió una nueva investigación penal porque, además, reveló que también había sido víctima de los abusos.En realidad, la quinta denuncia ya fue evaluada por un tribunal: en el fallo condenatorio emitido por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el testimonio de S. está incluido, con lo cual su relato cobró credibilidad y también fuerza acusatoria contra Escobar Gaviria. Lo que hizo el fiscal Uriburu es cumplimentar los pasos formales de la apertura de la investigación penal preparatoria, según publicó Entre Ríos Ahora.