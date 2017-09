Qué incriminaría a cada uno de los acusados por el crimen de Micaela García

Transcurrió la primera semana del juicio oral por el crimen de Micaela García, que tiene como imputados a Sebastián Wagner, Néstor Pavón y Gabriel Otero. El debate continuará el martes en lo que sería el último día de testimoniales.Mientras tanto, las partes ya trabajan apuntando a lo que será la jornada de alegatos, prevista para el viernes de la semana entrante, donde todos expondrán sus argumentos ante el Tribunal integrado por los vocales Javier Cadenas (Presidente de causa), Darío Ernesto Crespo y María Angélica Pivas, que tendrá la labor para arribar al fallo sobre cada uno de los acusados.Al respecto, el abogado querellante, Jorge Impini, resaltó que en el primer día de audiencia "fue impactante escuchar la declaración de la madre de Micaela, Andrea Lescano".declaró ese día y lo hizo con un ayuda memoria que había escrito, ya que dada su personalidad e inestabilidad, no quería dejar detalles sin recordar, por lo que la Defensa solicitó se lo autorice a hacerlo", manifestó el profesional.Corroboró que el principal acusado ". Contó lo sucedido de una manera, pero se lo observó exaltado cuando llegó el momento de hablar del homicidio, algo que no está de acuerdo dentro de su escala de valores, muy personales por cierto. Se lo vio alterado y amenazante en la mirada contra Pavón, agregando que fue éste quien le aconsejó para que se fuera a Buenos Aires. Aseguró que él quería que se supiera la verdad, tras lo cual se autorizó que no presenciara el debate por pedido del acusado y cuestiones de seguridad"., pero dijo que esa madrugada regresó a las 3:20 a su casa y recién al otro día le avisan que Wagner no había abierto el lavadero. El, por lo que desvirtuó sus dichos, teniendo contradicciones también con uno de sus empleados. Llamó la atención que él no supiera nada de que se estaba buscando a una joven", manifestó el querellante en declaraciones al sitio 03442., afirmó.Por su parte"declaró y negó su responsabilidad, lo que habrá que analizar detalladamente, ya que hay, pero se espera la declaración de testigos de la Defensa, que lo ubicarían en otro lugar en ese horario"., que espera hacer valer a la hora de que los vocales analicen lo sucedido en el debate.Respecto a esto, el abogado indicó: "El martes será la última tanda de testigos de la Fiscalía, algunos peritos y los testigos de la Defensa como ser la esposa y el hijo de Pavón. Lamentablemente hubo muchos testigos que no llegaron a declarar a juicio por miedo y eso es inevitable".El viernes serían los alegatos. "Se realizará un análisis de lo observado en debate y las partes intentarán ser contundentes en sus posturas para que esto sea analizado por el Tribunal, tras los cual seguramente deberemos esperar unos días para conocer el fallo"."Sabemos que Wagner será condenado. Respecto a Pavón no hay pruebas directas, pero se cuenta con muchos indicios. Dependerá de lo que considera válido el Tribunal tras los alegatos", completó el querellante.Micaela García, una estudiante de profesorado educación física de 21 años, desapareció el 1 de abril luego de salir de un boliche de Gualeguay y su cuerpo fue hallado siete días más tarde, con signos de haber sido estrangulada y posiblemente violada.Según la instrucción del caso, la joven fue secuestrada y asesinada en la misma fecha de su desaparición en la camioneta Renault 18 Break perteneciente a Wagner, quien fue detenido días más tarde del hallazgo del cuerpo de la víctima en la localidad bonaerense de Moreno.