Presentan acuerdo de condena para acusado de golpear a la pareja y a su hija

El miércoles 23 de agosto, el juez de Garantías Nº4 Mauricio Mayer, resolvió rechazar el acuerdo de juicio abreviado entre la fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Mónica Carmona, y los defensores públicos, Jorge Balbuena y Jorge Sueldo, en discrepancia con calificación legal del hecho que se le atribuyó a Sergio Alcides Caimer.



El juez fundó su decisión en que consideró "incorrecta" la "captación jurídica del hecho" que fue subsumida "en el tipo del artículo 142 bis segundo párrafo. Inciso 1), 2) y 3)".



Casi un mes después, el martes 26, las partes volvieron a presentar un nuevo acuerdo ante el juez de Garantías Jorge Barbagelata Xavier.



Si bien la pena que se solicitó en la última audiencia es la misma que contemplaba el acuerdo que fue rechazado por Mayer, de 10 años de prisión, el nuevo convenio incorporó varios puntos que no estaban en el anterior, aunque se abstuvieron de detallarlos.



Barbagelata Xavier dará a conocer su decisión el martes 3 de octubre a las 13.



En el acuerdo, que fue aceptado por Caimer, se destacó el contexto de Violencia de género en el cual el imputado "realizó los aberrantes actos en perjuicio de su pareja, a quien le prohibía alimentarse correctamente, higienizarse, y mantuvo privada de su libertad en condiciones inhumanas, privándola inclusive de atención médica respecto de las brutales lesiones proferidas a Maricel Noemí Llanes", quien era su pareja al momento de los hechos.



También constan las circunstancias que determinaron que se conociera la situación de Llanes y su pequeña hija. Fue a través de un llamado telefónico de un vecino que advirtió al 911 que la mujer y su hija faltaban de la casa y dejaron de ser vistas en el barrio.



En este sentido, se consignó que uno de los efectivos que acudió a la precaria vivienda ubicada en calle Colobran Andreu s/nº, relató las condiciones en que se encontraba la casa.



Así, recordó que el lugar "estaba muy sucio, deplorable, con olor nauseabundo, tarros con gusanos y materia fecal, había un colchón con sangre, basura, ropa tirada por todos lados. Era una vivienda precaria, en pésimas condiciones, de imposible habitabilidad, que (el policía) quedó muy sorprendido porque es la primera vez en todos los años de servicio que vio una casa en dichas condiciones".



También se agregó que "cuando llega Criminalística al lugar del hecho, se apersona la madre de Caimer, quien vive en el mismo predio, y manifesta que tengan cuidado con las ventanas y las puertas porque su hijo electrificaba todo, es más, en una oportunidad ella se electrocutó".



Otros efectivos que arribaron al lugar recordaron que Llanes estaba "en una cama sin poder levantarse, con evidentes signos de lesiones en su rostro, y quien estaba en compañía de una niña de dos años", lo que para la acusación resultó contundente "respecto de la situación de encierro e inhumanidad a la que era sometida Marisel junto a su hija", como asimismo las declaraciones testimoniales de la víctima, que señaló a Caimer como el "autor de los golpes y malos tratos", y como quien "no la dejaba salir de su encierro".



En el mismo sentido se consignaron los llamados de vecinos a la División 911, que alertaban respecto de la situación de violencia sufrida por la mujer por parte de Caimer, y que hacía tiempo que la veían ni a ella ni a su hija.



Por último, se resaltaron "las múltiples lesiones constatadas en el cuerpo y la salud de la víctima, calificadas como graves; como así también los golpes constatados en la pequeña, (que) son informados por el Médico Forense y la Historia Clínica del Hospital San Martín. En este sentido, resulta de particular relevancia la extensión del daño causado por el imputado, en virtud que Llanes tendrá que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Martín para reconstruirle el rostro". (El Diario)