Lucha por su vida tras estar encerrada y ser torturada una semana por su marido

La denuncia de los vecinos

Este martes, antes de las 19, en una precaria vivienda ubicada en la Villa del Sur de la ciudad de Rafaela, ubicaron a una mujer de 40 años, casi moribunda, como consecuencia de haber sido golpeada en todo el cuerpo desde hace más de una semana, y de varios días sin ingerir ningún tipo de alimentos. No estaba sola, la acompañaba su hija de 13 años, la que también fue rescatada.Agentes de la PDI, de la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas y de la Dirección Provincial de Políticas de Género, con el Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la UR V Castellanos, irrumpieron en la casa con la presencia de la fiscala del Ministerio Público de la Acusación, Ángela Capitaneo.El martes, a las 18, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), fueron informados por vecinos del barrio, de los gritos desgarradores provenientes de una precaria vivienda de la zona, conociendo también, que esta situación estaba ocurriendo desde hace una semana. Según los testimonios, la víctima estaría siendo sometida a brutales castigos físicos.En ese marco, y frente a un caso de consecuencias imprevisibles en lo inmediato,desde la jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) comunicaron el suceso a la fiscala Ángela Capitaneo, que decidió sobre la marcha ir al allanamiento. Para ello convocaron a efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería de la UR V Castellanos como grupo de irrupción, y se pusieron en marcha rumbo a la vivienda.Antes de las 19, los uniformados rescataron a una mujer de 40 años y a su hija de 13, y arrestaron al marido, identificado como J. L. C. de 48 años, el que quedó imputado por su responsabilidad criminal en el delito de "lesiones graves dolosas calificadas por el vínculo y agravadas en el marco de violencia de género".La mujer, víctima de la golpiza, fue revisada por el médico de la repartición policial, que constató siete costillas quebradas a golpes, un pulmón comprometido que fue destrozado a patadas, y la presencia de hematomas con escoriaciones en todo el cuerpo, más una inanición por falta de alimentos desde hace una semana por lo menos. El cuadro en la salud de la mujer está muy comprometido, fue llevada a un centro médico de atención, y se evaluaba su traslado a la ciudad de Santa Fe para su tratamiento.Respecto del caso de la hija, quedó bajo la custodia de los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, y se haría una cámara Gessell para que pueda narrar sobre lo que haya visto que le pasó a su madre de manos de su marido.La fiscala del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rafaela, Ángela Capitaneo, realizará en las próximas horas la audiencia imputativa al hombre identificado como J. L. C. de 48 años, por su responsabilidad criminal en el delito de "lesiones graves dolosas calificadas por el vínculo y agravadas en el marco de violencia de género".