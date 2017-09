Rastrillan con perros la zona en la que desapareció la niña de San Benito

Policiales Buscan intensamente a niña desaparecida en San Benito

Pedido desesperado

Dejó una nota

Rastrillan con perros adiestrados la zona en la que fue vista por última vez la niña de 12 años,. La menor vive en las inmediaciones de la zona de calles Crespo y Rivadavia en cercanías al arroyo en esa localidad."No entendemos porqué se fue de casa... solo queremos que aparezca", imploró ante, Melania, la tía de la menor buscada.. Sus familiares no saben cómo estaba vestida al momento de su desaparición."Anoche, la nena estaba en la casa y cuando mi hermana se levantó para mandarla a la escuela, como todos los días, ya no estaba. Ella no sabe cómo estaba vestida, ni si se llevó ropa", indicó la mujer., agregó.En la oportunidad, la tía de la niña comentó que Roció "no era de tener problemas ni de buscarlos, no salía a ningún lado y si quería hacerlo, pedía permiso"."No sabemos nada. No hubo ninguna discusión. Es solo una nena de 12 años, no entendemos que pasó", lamentó la mujer.La madre de Rocío radicó la denuncia esta mañana en la comisaría de San Benito. Tomó intervención personal policial de la División Minoridad y las actuaciones continúan bajo las órdenes del fiscal Malvasio."Se activó el protocolo de búsqueda y efectivos de Inteligencia Criminal junto a personal de la división Canes", confirmó a, el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow.Quienes puedan aportar datos certeros sobre su paradero deben comunicarse al"Queremos que aparezca sana y salva, que no le haya asado nada", imploró la tía de Rocío.La mujer aseguró que la familia está "destrozada" por la desaparición de la niña y esa línea indicó: "Le pedimos que vuelva, que no sienta miedo, porque nosotros la vamos a proteger y que la vamos a escuchar".En tanto, el comisario Antoniow indicó que familiares y amigos de la menor aportaron datos de interés para la investigación que se inició. "Aparecieron nuevas versiones pero no se descarta nada y hasta el momento", confirmó el funcionario policial.Familiares confirmaron que Rocío "dejó una carta en la que dice que ama a la mamá pero que estaba cansada" de supuestos conflictos familiares.