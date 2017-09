Víctima de violento asalto reconoció a sus agresores pero aún no hay detenidos

Sociedad Desgarrador relato del hombre víctima de violentísimo asalto en Concordia

Policiales Golpearon y apuñalaron salvajemente a un hombre de 68 años para robarle

Julio Boné es el jubilado de 70 años que fue apuñalado y salvajemente castigado por tres individuos que entraron a su domicilio de Urquiza al 213 para asaltarlo, cuando el hombre estaba con su madre de 92 años y una empleada que la cuida.El violento asalto perpetrado por tres sujetos que serían vecinos de la víctima se perpetró en las primeras horas de la mañana del sábado, cerca de las 4, cuando los delincuentes rompieron el vidrio cancel de la antigua puerta e ingresaron a la vivienda. Luego de eso, todo fue una pesadilla.Julio se repone de las varias puñaladas que le efectuaron los ladrones, una de ellas, la más grave le rebotó en las costillas porque de lo contrario le hubiese perforado un pulmón ocasionando un inminente edema.El hombre contó que tenían pasamontañas y solo se les veían los ojos, pero que reconoció a sus agresores por la voz. "Uno era el `hombre araña´ y su hermano, al otro no lo conozco", le dijo Boné al. "En todo momento me pedían plata, ellos son del barrio y le están robando a todo el mundo", agregó.Han pasado varios días y hasta el momento ninguno de los tres delincuentes fue capturado.El fiscal Jorge Suñer ordenó realizar más pericias en el domicilio de calle Urquiza y Mendoza, pero oficialmente confirmaron que no se han producido detenciones.