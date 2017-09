Recuperaron elementos robados en oficina de Comunicación del HCD

Política Desvalijaron oficina de Comunicación del HCD de Paraná recientemente inaugurada

El fin de semana pasado, desconocidos ingresaron a la recientemente inaugurada oficina de Comunicación del Concejo Deliberante de Paraná, ubicada en el subsuelo de El Flamingo, en la esquina de peatonal San Martín y Urquiza y se alzaron con todo lo que había en el lugar.Tras radicar la correspondiente denuncia en la Comisaría Primera, finalmente este jueves, desde la División Robos y Hurtos confirmaron que lograron recuperar los elementos sustraídos., los efectivos de dicha división realizaron un allanamiento en una vivienda de la zona del Thompson, donde se pudo localizar y proceder al secuestro de casi la totalidad de lo robado en la oficina del HCD.De acuerdo al detallo, en la vivienda se encontraron dos monitores marca Samsung de 20 pulgadas; una notebook marca positivo BGH; una notebook marca Exo; un disco externo marca Samsung de 1 TB; dos monitores de 19' marca Samsung con CPU incluido marca CXVENUS; un proyector marca Epson; un televisor LED marca Samsung de 42' de color negro; un CPU marca Centey; un CPU marca Over Case, tres teclados marca Genius; dos mouse marca Dell; un mouse marca Genius, un mouse marca Over; un juego de parlantes marca Genius; un juego de parlantes marca performance; un auricular marca Sennheiser; un pendrive de color verde marca Red bridge; un teléfono marca LG de color negro, con batería de la misma marca, con chip colocado de la empresa personal.En el marco de este procedimiento, se identificó a un sujeto mayor de edad en la División Antecedentes.Al respecto, Claudio Gianelli, del área de Prensa del Concejo Deliberante de Paraná, contó al programade: "Afortunadamente recibimos la noticia que prácticamente recuperamos todas las cosas y tenemos que ir a buscarlas".En tal sentido, agregó que "el autor del hecho confesó a quien le envió un par de cosas que estarían faltando", por lo que la policía está abocada ahora a recuperar esos elementos.En relación al robo, Gianelli relató que ocurrió en las primeras horas de la madrugada del lunes, cerca de las 2. El ladrón contrató un remis para el traslado de las cosas y cuando el remisero se enteró de lo sucedido se presentó en la policía para brindar su testimonio, a partir de lo cual se profundizó la investigación policial.Como el delincuente "entró con total liviandad" al lugar, el remisero "no habría sospechado" que se trataba de un robo, "hasta que vio la noticia" y decidió aportar datos a los investigadores; entre ellos indicó que hizo dos viajes, y hasta pasaron por un cajero automático de donde se logró obtener una foto del ladrón.