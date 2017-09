Multaron a un taxista que paró en la senda peatonal para ayudar a una ciega

Dos inspectores de Tránsito de Rosario multaron a un taxista que estacionó sobre la senda peatonal frente a un colegio para que la pasajera que llevaba, quien era no vidente, pudiera llevar a sus hijas al colegio y continuar viaje.



El hecho ocurrió este lunes en Alvear y San Luis. El taxista se bajó del auto para ayudar a la mujer con el ingreso de las nenas, pero los agentes que se encontraban en el lugar le hicieron una multa sin atender argumentos.



"No era una pasajera convencional, es lo que intenté hacerles entender, pero no hubo caso", dijo el taxista a los medios.



El hombre suele trabajar con Teresa, la mujer que está ciega desde hace ocho años a quien acompaña a dejar a sus hijas al colegio.



"Ella tiene su bastón y yo le hago la atención de bajarle a las nenas hasta el colegio. No había lugar para estacionar y cuando me detuve los agentes me dijeron que circulara. Les pedí un segundito y le expliqué a la inspectora que mi pasajera es ciega, a lo que me respondió: 'Es ciega pero puede caminar'. Ella escuchó y se puso mal. Ahí vino el inspector y me hizo poner a un costado para requerirme toda la documentación", explicó el chofer.