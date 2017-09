Indagan a Juez y funcionarios de la Justicia entrerriana por adopción irregular

Policiales Imputan a Juez y funcionarios de la Justicia entrerriana por adopción ilegal

Una mujer que pocas horas después de dar a luz entregó a su hija, y el matrimonio que se quedó con la beba y tramitó su adopción en la justicia de Entre Ríos,También serán indagados otros siete sospechosos, entre ellos Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos; los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los "padres adoptivos", Salvador Espona, y dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes., al hacer lugar al pedido del fiscal Ignacio Mahiques.La resolución de Iermini y el dictamen del fiscal Mahiques representan un fuerte apoyo a la lucha del talense Leonardo Fornerón,En su dictamen,El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2012 le dio la razón al padre biológico y sentenció que la Argentina había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, ySu testimonio fue conmovedor. No pudo ocultar las lágrimas cuando hablaba de su hija. Y afirmó que el juez de primera instancia [por Del Valle]le"La ilegítima entrega de XX [tal como se define a la menor en la presentación del fiscal], en el que asumieron un rol protagónico Diana Enríquez [madre biológica], el matrimonio integrado por B. y Z. [como se identifica a la pareja], y el defensor Guaita,en su dictamen, presentado a fines de la semana pasada.Los primeros en prestar declaración indagatoria serán B. y Z. Fueron citados para el 16 del mes próximo. El segundo turno es para la madre biológica y Espona, que en 2000 representaba a B. y Z. La fecha para ellos es el 17 de octubre próximo.El 19 del mes próximo deberá concurrir al juzgado la psicóloga Kairuz y Guaita.. A pesar de que siempre dijo que quería hacerse cargo de su hija, no la pudo conocer porque la madre biológica, que dio a luz el 16 de junio en Victoria, la entregó 24 horas después del parto.A pesar de las adversidades, Fornerón siempre luchó por su objetivo. Según recordó el fiscal Mahiques en su dictamen, en septiembre de 2000, el padre biológico de XX se reunió con B. y el abogado Espona en las inmediaciones de la Municipalidad de Rosario del Tala.Según el relato de Fornerón, en el encuentro B. le dijo que quería a la beba y que le pidiese lo que deseaba. Él le dijo que su único objetivo era recuperar a su hija. Entonces, según consta en el expediente,La sospecha, según fuentes judiciales, es que la menor fue entregada a cambio de dinero. Pero esa situación no se pudo confirmar.El representante del Ministerio Público solicitó la semana pasada el llamado a indagatoria del juez que otorgó la adopción, de la madre biológica y del matrimonio que recibió a la bebaFue el magistrado que otorgó la guarda judicial de la beba en 2000, pocos días después de que el padre biológico reclamase sus derechos. Será indagado el 20 de octubre próximoTras el nacimiento de su hija en junio, Leonardo Fornerón inició su lucha para el reconocimiento de la paternidad al enterarse que la madre biológica había dado a la beba en adopción. El juez Raúl del Valle decidió en agosto otorgar la guarda judicial de la menor a un matrimonio.Un fallo de cámara había anulado la decisión del juez Del Valle, pero casi de inmediato una sentencia del Tribunal Superior de Entre Ríos dejó sin efecto esa resolución.La CIDH emitió un fallo en favor de la posición de Fornerón y obligó a garantizarse la revinculación entre el padre biológico y la menor. La causa no avanzó en la Argentina hasta que la semana pasada, el fiscal Ignacio Mahiques pidió varias indagatorias.