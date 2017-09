Principio de incendio en un comercio en la zona céntrica de Paraná

Un principio de incendio se produjo minutos antes de las 7 de este miércoles en pleno centro de la capital entrerriana.Personal de Bomberos Zapadores fue alertado por el 911 sobre un foco ígneo desatado en una marroquinería situada en calle Santa Fe 41, a metros de Urquiza.Sobre lo sucedido, el Comisario Principal Roberto Borre, Jefe de Bomberos Zapadores, contó en el programadeque cerca de las 6.45 fueron notificados sobre un denso humo que emanaba del comercio, por lo que acudieron al lugar una autobomba de San Agustín y una dotación mas pequeña del cuartel central."Como la dueña vive a pocas cuadras, ya estaba presente y no se necesito romper porque no se sabia lo que había del otro lado y eso puede dañar mas el lugar", contó Borré.Una vez abierto, los bomberos observaron "una pequeña llama sobre una estantería, detrás del mostrador. Tras ser extinguida y ventilar el lugar, encuentran que había una especie de hornito con una vela que la dueña se había olvidado de apagar, lo cual originó que se prendiera fuego un machimbre pintado y papeles", señaló el Comisario al dar cuenta de las causas del inicio del foco ígneo.Finalmente, mencionó que la situación "no pasó a mayores, fue algo muy pequeño, un principio de incendio", y respecto a los daños en el comercio dio cuenta que la mercadería existente quedó afectada por el humo que se originó, no por las llamas.