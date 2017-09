Secuestran y liberan tras pago de rescate a ex presidente de Racing

El hecho comenzó este lunes alrededor de las 23 cuando De Stéfano, de 82 años, dejaba su auto en un estacionamiento ubicado a metros de su vivienda en José Manuel Estrada entre Antofagasta e Iguazú de Sarandí y fue sorprendido por delincuentes armados.

El mismo exdirigente contó este martes que él regresaba a su casa desde una reunión cuando fue abordado por los delincuentes que tras una golpiza lo subieron a un auto y se lo llevaron durante casi dos horas.



"Anoche fui a una reunión de laburo y volví a las 11:15. Yo guardo el coche en un garaje que está a 50 metros de mi casa.

Cuando salí, bajaron cuatro monos de un coche; peleamos un rato, me redujeron y me tiraron adentro del auto", contó De Stéfano en declaraciones al canal de noticias C5N.

El hombre explicó que los delincuentes antes de subirlo al vehículo tenían la intención de entrar a su casa, pero él les dijo: "Me matan acá y se terminó, porque a mi casa no van".



Cerca de la 1:00 de este martes, De Stéfano fue liberado en la localidad de Wilde, tras el pago del rescate que realizó su hijo.

"Lo hicieron bajar del auto, les dio la plata y me soltaron a media cuadra de donde estaba él", detalló.

A pesar que el exdirigente no reveló la suma de dinero que pagó su hijo, trascendió que habrían sido unos 20 mil pesos.



"Esto no es nuevo en la provincia de Buenos Aires. Lo que más indignación me da es que las autoridades hacen todo mal porque no saben nada. La patrulla hay que hacerla en los barrios, no en la avenida Mitre, por donde no andan los chorros ", dijo ante las cámaras de televisión.



Además, De Stéfano expresó: "los que viven en Puerto Madero o barrios cerrados viven bárbaro, pero el resto estamos regalados".

La causa por el secuestro tramita en la Fiscalía Federal de primera Instancia de la localidad de Quilmes, cuya titular es la fiscal Silvia Cavallo.